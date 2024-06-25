Тедеско: Контратаки — природное оружие сборной Украины

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско считает, что контратаки являются естественным оружием сборной Украины.

Об этом специалист сказал на пресс-конференции к матчу третьего тура Евро-2024 .

"Мы будем играть только на победу. Мы не будем беспокоиться о перестановках, мы хотим победить. Если дело доходит до последних десяти минут, мы знаем, что делать, чтобы удержать результат, но с самого начала нет никакой растерянности. Мы настроены на победу. Контратаки являются их природной силой благодаря высокому темпу игры с такими игроками, как Судаков, Мудрик и Довбик. Они любят владеть мячом и контролировать его. Они много владеют мячом и хорошо позиционно играют. Они доставили немало хлопот всем, даже таким командам как Англия, Италия и Германия. Они могут конкурировать на высоком уровне с любой командой", - сказал Тедеско.

Матч между сборными Украины и Бельгии состоится в среду, 26 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию .

В случае победы команда Реброва гарантирует себе выход в плей-офф как минимум со второго места. В случае ничьей или поражения все будет зависеть от результата параллельного матча Румыния - Словакия.