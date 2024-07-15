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Саутгейт: Испания была лучшей командой на Евро-2024

Микола Дендак — 15 июля, 00:44
Саутгейт: Испания была лучшей командой на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что Испания была лучшей командой на Евро-2024 по футболу.

Его слова передает УЕФА со ссылкой на ITV Sport.

"Я считаю, что Испания была лучшей командой на турнире. Мы недостаточно хорошо держали мяч, но до последних десяти минут мы делали все правильно. Я опустошен. Все игроки были абсолютно невероятными, я так горжусь тем, что они сделали.
Что касается гола Палмера, то на тот момент мы имели немного импульса в игре. У нас также был большой шанс сравнять счет в конце матча. Вероятно, в течение 90 минут я не уверен, что мы сделали достаточно", — сказал наставник.

Напомним, в финальном матче чемпионата Европы Англия уступила Испании. Лучшим игроком турнира стал испанец Родри.

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Гарет Саутгейт

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