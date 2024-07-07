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Саутгейт: Мы много работали над пенальти

Микола Дендак — 7 июля, 15:51
Саутгейт: Мы много работали над пенальти

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что команда много работала над пенальти.

Его слова передает УЕФА.

Мы много работали над пенальти. Сейчас мы выиграли три из четырех послематчевых серий пенальти. Я думаю, что наши процессы были хорошими. Мы работали над этим, но в конце концов это должны делать игроки.
Для футболистов очень тяжело выйти на поле в таком состоянии, как они это сделали. Для кого-то вроде Букайо Сака пережить этот момент давления — я очень, очень горжусь ими", — сказал наставник.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2024 англичане победили Швейцарию именно в серии послематчевых пенальти. В полуфинале "три льва" сыграют против Нидерландов, одолевших Турцию.

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Гарет Саутгейт

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