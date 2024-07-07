Саутгейт обвинил английские СМИ в сливе информации о тактике сборной
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обвинил британские СМИ в сливе информации о тактике команды перед матчами Евро-2024.
Слова кормчего "трех львов" цитирует talkSPORT.
"Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку.
Они исправят меня из-за того, что я сказал, что они получили ее прямо из лагеря, и, возможно, так оно и было, но как это поможет команде?
Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать?
Я должен сказать об этом, потому что нам приходится работать в такой ситуации. Это сложно, труднее, чем должно быть, но мы все равно двигаемся дальше", - заявил Саутгейт.
Напомним, перед матчем со Швейцарией в четвертьфинале Евро сообщалось, что Англия будет играть с тремя центральными защитниками.
Впрочем, ливень тактической информации не помешал подопечным Саутгейта одолеть "крестоносцев" и выйти в полуфинал Евро, где они сыграют против Нидерландов. Матч состоится 10 июля в 22:00 по Киеву.