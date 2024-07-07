Українська правда
Все разделы

Euro-2024

Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол Евро-2024

Саутгейт обвинил английские СМИ в сливе информации о тактике сборной

Владислав Уткін — 7 июля, 20:47
Саутгейт обвинил английские СМИ в сливе информации о тактике сборной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обвинил британские СМИ в сливе информации о тактике команды перед матчами Евро-2024.

Слова кормчего "трех львов" цитирует talkSPORT.

"Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку.

Они исправят меня из-за того, что я сказал, что они получили ее прямо из лагеря, и, возможно, так оно и было, но как это поможет команде?

Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать?

Я должен сказать об этом, потому что нам приходится работать в такой ситуации. Это сложно, труднее, чем должно быть, но мы все равно двигаемся дальше", - заявил Саутгейт.

Напомним, перед матчем со Швейцарией в четвертьфинале Евро сообщалось, что Англия будет играть с тремя центральными защитниками.

Впрочем, ливень тактической информации не помешал подопечным Саутгейта одолеть "крестоносцев" и выйти в полуфинал Евро, где они сыграют против Нидерландов. Матч состоится 10 июля в 22:00 по Киеву.

збірна Англії з футболу Гарет Саутгейт Євро-2024 з футболу

Гарет Саутгейт

Саутгейт: Мы много работали над пенальти
Саутгейт: Я очень, очень горжусь своими игроками
А если сенсация?.. Что поможет Швейцарии и Турции удивить в матчах 1/4 Евро
Саутгейт: Наша цель — просто создавать проблемы нашим оппонентам
Саутгейт: Надо вернуться на стадию, в которой были до игры против Словакии

Последние новости