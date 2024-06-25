Судаков — о матче против Бельгии: Сделаем все возможное, что зависит от нас

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков рассказал, что национальная команда сделает все возможное, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024 по футболу.

Такой комментарий он дал для YouTube-канала УАФ.

"Все понимаем, что все зависит только от нас. Игра с Бельгией очень важна, понимаем, что даже ничьей для нас может быть недостаточно, поэтому сейчас такое турнирное положение, что ты можешь быть либо первым, либо последним.

Мы можем проиграть и выйти, а можем вничью сыграть и не выйти, поэтому все очень запутано, но самое главное, что сейчас все зависит только от нас. И мы покажем свой максимум. Мы сделаем все возможное, что зависит от нас. Я думаю, что даже тех эмоций и борьбы, которая была против Словакии, было недостаточно в матче против Бельгии.

Надеемся еще добавить в этом и, я думаю, что как раз первые минуты против Словакии были очень тяжелыми, и нам с первых минут нужно начать доминировать в игре против Бельгии. Понимаем, что это будет очень сложно против такой звездной сборной, но все в наших руках, ногах и в первую очередь в голове", — сказал футболист.

Матч третьего тура Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии состоится в среду, 26 июня. Начало — в 19:00 по киевскому времени. Недавно Чемпион просчитал все возможные варианты завершения группового этапа в группе E.

В случае победы команда Сергея Реброва гарантирует себе выход в плей-офф как минимум со второго места. В случае ничьей или поражения все будет зависеть от результата параллельного матча Румыния — Бельгия.