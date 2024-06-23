Шансы Украины выйти в плей-офф: какой результат нужен

Вот и завершился второй тур группового этапа Евро-2024 по футболу, который окончательно запутал ситуацию в квартете сборной Украины. Дело в том, что украинцы вырвали победу у Словакии, а Бельгия одолела Румынию.

Какая ситуация сейчас в группе Е

Турнирная таблица групы Е на Евро-2024

В последнем туре украинцы сыграют с бельгийцами, а румыны со словаками. Матчи пройдут в среду, 26 июня. В общей сложности существует 9 вариантов событий, 6 из которых потенциально выводят сборную Украины в плей-офф. Давайте рассмотрим все.

Победа Украины

Победа Словакии

Что ж, поздравляем Украину с первым местом в группе. Словаки будут иметь равное количество очков с украинцами, однако Украина будет выше из-за победы в очной встрече. Подопечные Сергея Реброва сыграют с третьим местом группы A, В, С или D. А вылетит сборная Румынии.

Ничья между Словакией и Румынией

Снова первое место в группе. Вторую строчку займут румыны, а третьими будут словаки. В такой ситуации будет вылетать сборная Бельгии, набрав меньше всего очков.

Победа Румынии

Жаль, но мы займем вторую строчку и, скорее всего, сыграем с Францией или Нидерландами. Первой будет именно Румыния, поскольку она одолела нас в очной встрече, а последние снова бельгийцы.

Ничья между Украиной и Бельгией

Победа Словакии

Украина займет третье место и, скорее всего, пройдет в следующий этап. Словаки же окажутся на первом месте, второй будет Бельгия, а вылетит Румыния. Наши потенциальные соперники — Англия или Испания.

Ничья между Словакией и Румынией

Ужасное расписание, когда у всех в группе будет 4 балла, однако вылетит именно Украина из-за худшей разницы мячей. Первое место в Румынии, далее — Бельгия, Словакия — третья. Проблема в том, что такой вариант наиболее ожидаем. И схожая ситуация уже была 30 лет назад, но на чемпионате мира. Кстати, тоже в группе Е.

Победа Румынии

Расписание то же, что и в случае победы Словакии, нужно лишь сменить сборные местами. Первая — Румыния, вылетает Словакия, а мы — третьи.

Поражение Украины

Победа Словакии

Еще один странный финал, когда первое место занимают словаки, вторыми будут бельгийцы, а вылетает Украина из-за проигранной встречи с Румынией.

Ничья между Словакией и Румынией

У Украины будет меньше очков в группе, поэтому тоже вылет. Бельгия займет первую строчку, Румыния — вторую, а Словакия — третью.

Победа Румынии

Единственный вариант, когда Украина не вылетит, проиграв Бельгии. Дело в том, что Словакия проиграла украинцам, поэтому будет ниже нас при равном количестве баллов. Первыми будут бельгийцы. Скорее всего, мы пройдем дальше с 3 баллами и ужасной разницей голов, ведь в других группах высокий шанс, что третья команда будет с 2 баллами.

Выводы

Подводя итог, у сборной Украины существует 3 расклад, по которым она вылетит из чемпионата Европы. Это самое большое количество в группе. Однако у каждой другой сборной в нашей группе по два таких варианта. Поэтому хоть мы и главный претендент на вылет, но каждый имеет высокий шанс занять последнее место.