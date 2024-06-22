Бельгия сыграет с Румынией, Португалия - с Турцией: расписание матчей Евро-2024

В пятницу, 21 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны три матча второго тура группового этапа.

В частности, соперники сборной Украины по группе Е - Бельгия и Румыния встретятся в очном противостоянии. Румыны в случае победы гарантируют место в следующем раунде.

Также состоится два поединка команд из группы F – Грузия встретится с Чехией, а Португалия проведет поединок против Турции. Португальцы и турки, в случае победы, могут досрочно выйти в плей-офф, пока у команды по три очка.

Евро-2024, Германия

2 тур, Группа E, 22 июня

22:00 Бельгия - Румыния

Группа F

16:00 Грузия - Чехия

22:00 Турция - Португалия

Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.

Накануне Украина одержала волевую победу над Словакией во втором туре Евро-2024.