Бельгия сыграет с Румынией, Португалия - с Турцией: расписание матчей Евро-2024
В пятницу, 21 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны три матча второго тура группового этапа.
В частности, соперники сборной Украины по группе Е - Бельгия и Румыния встретятся в очном противостоянии. Румыны в случае победы гарантируют место в следующем раунде.
Также состоится два поединка команд из группы F – Грузия встретится с Чехией, а Португалия проведет поединок против Турции. Португальцы и турки, в случае победы, могут досрочно выйти в плей-офф, пока у команды по три очка.
Евро-2024, Германия
2 тур, Группа E, 22 июня
22:00 Бельгия - Румыния
Группа F
16:00 Грузия - Чехия
22:00 Турция - Португалия
Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.
Накануне Украина одержала волевую победу над Словакией во втором туре Евро-2024.