На матче Украина — Бельгия развернули баннер с погибшим военным парамедиком

На матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии болельщики развернули баннер с погибшим Назарием "Гренкой" Гринцевичем.

Об этом сообщил Игорь Лаченков.

На баннере находится подпись "Мир имеет цену". Он собран из 182 фотографий погибших украинских военных, которые раньше были болельщиками украинских футбольных клубов.

Під час матчу Україна-Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням Назарія “Грєнки” Гринцевича.



Зображення із підписом «Мир має ціну», зібране штучним інтелектом, містить 182 світлини полеглих українських військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів… pic.twitter.com/1hMYwp8ijC — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) June 26, 2024

Гринцевич был военным парамедиком. Он защищал Азовсталь и был самым юным из пленных бойцов Азова. Умер 6 мая 2024 года.

Напомним, что недавно офицер по безопасности сборной Украины сообщил, что УЕФА запрещает проходить на стадион с фотографиями погибших героев.

Матч против бельгийцев начался в 19:00 по киевскому времени. Победа над Бельгией гарантированно выведет "желто-синих" в плей-офф Евро-2024, а любой другой результат заставит надеяться на благоприятное развитие событий в параллельном матче Словакия - Румыния.

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