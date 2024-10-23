С Довбиком и Дибалой: Рома объявила заявку на матч Лиги Европы против Динамо
Артем Довбик
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Главный тренер итальянской Ромы Иван Юрич определился с заявкой на матч 3-го тура Лиги Европы против киевского Динамо.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В частности, в список попали недавно травмированные Артем Довбик и Пауло Дибала. Футболисты совсем недавно восстановились от повреждений.
Поединок состоится в четверг 24 октября на арене "Стадио Олимпико" в Риме. Начало встречи – в 19:45 по Киеву. Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча.
После двух туров Рома и Динамо находятся в нижней части турнирной таблицы, "волки" заработали один зачетный пункт, а киевляне дважды потерпели поражение.
Сначала "бело-синие" разгромно уступили итальянскому Лацио (0:3), а позже потерпели поражение от немецкого Гоффенгайма (0:2).