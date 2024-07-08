Днепр-1 не смог начать сборы из-за нехватки футболистов

Днепр-1 не смог приступить к тренировочным сборам, поскольку в клубе не хватает игроков, чтобы сформировать состав.

Об этом сообщает Sportarena.

Отметим, что команда планировала собраться еще 1 июля, но принятие окончательного решения было отложено на неделю.

Напомним, ранее Фридман рассказал о привлечении инвесторов, чтобы спасти клуб от прекращения существования. До этого коммерческий директор заявил, что клуб уже почти не дышит.

По информации почетного президента клуба Юрия Березы, новый инвестор готов финансировать Днепр-1, однако это произойдет в случае выхода из клуба исполнительного и коммерческого директоров, Андрея Русола и Вячеслава Фридмана.