Динамо отправилось на матч квалификации Лиги чемпионов против Партизана

Киевское Динамо завершило учебно-тренировочный сбор в Австрии и отправилось в Люблин, где сыграет первый матч квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25 против Партизана.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На сборах вицечемпионы Украинской Премьер-лиги провели пять контрольных матчей. Сначала сыграли вничью с немецкими Падерборном (0:0) и Шальке (2:2), затем победили датский Брондбю (4:0) и южноафриканский Мамелоди Сандаунс, а в заключительном спарринге уступили немецкому Униону из Берлина (2:3).

Первый поединок противостояния состоится 23 июля на "Арене Люблин". Начало — в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч команды сыграют 31 июля в Белграде.

Напомним, накануне сербский клуб значительно повысил градус противостояния после того, как отправился на товарищеский турнир в страну-террористку. Ранее главный тренер Партизана Александар Станоевич сравнил киевское "Динамо" с московским.