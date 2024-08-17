Динамо закамбечило против Карпат в 3 туре УПЛ

Динамо одержало волевую победу над Карпатами в матче 3 тура Украинской Премьер-лиги.

Уже на 44-й секунде "Динамо" умудрилось пропустить самый быстрый гол текущего сезона. Олег Очеретько отозвался на прострел партнера и с близкого расстояния расстрелял ворота.

Быстрый гол продиктовал дальнейшее развитие событий – Карпаты отдали мяч, а гости бросились отыгрываться. Им удалось сделать это на 23-й минуте, когда Александр Пихаленок невероятным ударом попал в дальнюю «девятку».

Уже скоро Динамо могло выходить вперед, когда Владислав Ванат обыграл голкипера, но так и не смог нанести удар по воротам, ведь ему помешали сразу несколько соперников. Нападающий Динамо сбросил на Андреевского, но тот пробил мимо ворот.

После перерыва киевляне полностью взяли игру под контроль. При таком футболе гол "бело-синих" был вопросом времени. Оно решилось довольно быстро, потому что уже на 58-й минуте Ванат хладнокровно реализовал выход один на один с вратарем.

Несмотря на давление Карпат под рев стадиона "Украина" в заключительные 20 минут, Динамо отразилось от многочисленных атак львовян , а в компенсированное время Андрея Ярмоленко поставил масную точку, реализовав пенальти.

Чемпионат Украины — УПЛ

3 тур, 17 августа

Карпаты - Динамо 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 - Очеретько 1, 1:1 - Пихаленок 23, 1:2 - Ванат 58, 1:3 - Ярмоленко

Карпаты : Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло (к), Полегенько, Альварес, Очеретько, Чачуа, Костенко, Подлепенец, Невес.

Динамо : Бущан (к), Овчаренко, Волошин, Ванат, Лонвейк, Андриевский, Кабаев, Тимчик, Михавко, Беловар, Пихалонок.

Предупреждение : Очеретько 79

Напомним, в предыдущем туре Карпаты сенсационно разбили Кривбасс, в Динамо в непростом поединке одолело Верес.

В следующем туре львовяне на выезде сыграют против ЛНЗ, а киевляне свой матч с Ворсклой будут пропускать из-за участия в плейофе квалификации Лиги чемпионов.