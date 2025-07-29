Динамо – Хамрун Спартанс: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Чемпион Украины киевское Динамо в номинально домашнем матче будет принимать мальтийский Хамрун Спартанс во втором этапе квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

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Игра состоится сегодня, 29 июля, в польском городе Люблин на "Мотор Люблин Арена". Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Заметим, что первая встреча между Динамо и Хамрун Спартанс завершилась разгромной победой украинского коллектива. Уже известен потенциальный соперник Динамо в следующем этапе.

Напомним, в сезоне-2024/25 Динамо оформило свой 17 титул чемпиона страны, а донецкий Шахтер финишировал на третьем месте в турнирной таблице, что является худшим результатом команды за последние 29 лет.