Динамо – Хамрун Спартанс: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов
ФК Динамо Київ
Чемпион Украины киевское Динамо в номинально домашнем матче будет принимать мальтийский Хамрун Спартанс во втором этапе квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Игра состоится сегодня, 29 июля, в польском городе Люблин на "Мотор Люблин Арена". Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости.
Заметим, что первая встреча между Динамо и Хамрун Спартанс завершилась разгромной победой украинского коллектива. Уже известен потенциальный соперник Динамо в следующем этапе.
Напомним, в сезоне-2024/25 Динамо оформило свой 17 титул чемпиона страны, а донецкий Шахтер финишировал на третьем месте в турнирной таблице, что является худшим результатом команды за последние 29 лет.