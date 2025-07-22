Динамо разгромило Хамрун Спартанс в квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо на выезде обыграло Хамрун Спартанс из Мальты в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Столичный коллектив с первых минут завладел инициативой, что воплотилось в гол Владислава Ваната, который после передачи Буяльского оказался перед голкипером и спокойно отправил мяч в сетку ворот.

В конце первого тайма удвоил преимущество киевлян Денис Попов. Защитник головой замкнул подачу со штрафного. Однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Однако второй мяч "бело-синие" все же забили. На 75-й минуте Буяльский пробил из-за пределов штрафной площадки и мяч с рикошетом от защитника влетел в сетку ворот.

Окончательный счет в противостоянии установил Назар Волошин, который замкнул прострел Шапаренко с фланга в добавленное время.

Лига чемпионов

Квалификация, 2 раунд

22 июля

Хамрун Спартанс – Динамо Киев 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – 13 Ванат, 0:2 – 76 Буяльский, 0:3 – 90+2 Волошин

Хамрун Спартанс: 1. Бонелло (к), 13. Полито (47. Эль Фанис, 37), 27. Беличич, 2. Компри (3. Микаллеф, 87), 94. Камендзули (17. Адранья, 87), 10. Мбонг, 20. Чадженович, 91. Эмерсон, 25. Эдер (9. Тиун, 73), 33. Шимкус, 19. Коффи (5. Шерри, 73).

Динамо: 35. Нещерет, 18. Тимчик, 4. Попов, 32. Михавко, 44. Дубинчак – 91. Михайленко, 8. Пихаленок (10. Шапаренко, 67), 7. Ярмоленко (9. Волошин, 7), 29. Буяльский (к, 6. Бражко, 79), 22. Кабаев (99. Пономаренко, 79), 11. Ванат.

Предупреждения: Беличич (45+1), Шимкус (51), Мбонг (55), Эдер (69) – Ванат (74) – Ванат (74).

Ответный матч пройдет через неделю, 29 июля.

Если подопечные Шовковского пройдут мальтийский Хамрун, то в третьем этапе квалификации сыграют против победителяпары Пафос (Кипр) -– Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что квалификационные матчи еврокубков в июле-августе 2025 года клуб планирует играть в Люблине, Польша.