Срна рассказал о целях Шахтера в сезоне-2024/25

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, что цель команды на сезон-2024/25 – выиграть Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) и Кубок Украины.

Его слова передает Dnevnik Nova TV.

Кроме этого, он также заявил, что "горняки" смогут шагнуть вперед в Лиге чемпионов нового формата.

"Наш рейтинг не упал. За время войны мы потеряли 14 игроков, некоторые уже потихоньку возвращаются, купили пару усилений и наша цель – выиграть чемпионат и Кубок. Я уверен, что в таком формате Лиги чемпионов мы готовы сделать шаг вперед", – сказал Срна.

Напомним, накануне Шахтер объявил об аренде игрока из Бундеслиги. Также недавно в команду вернулся бразильский полузащитник Педриньо.