Ребров: Никогда не рассматривал Лигу наций исключительно как подготовку к Чемпионату мира

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что никогда не рассматривал Лигу наций исключительно как подготовку к отбору на предстоящий Чемпионат мира.

Об этом наставник "сине-желтых" сказал во время пресс-конференции , посвященной матчу против сборной Чехии в рамках 4 раунда этого турнира.

"Я никогда не говорил, что мы рассматриваем данный турнир исключительно как подготовку. Через него мы можем попасть на чемпионат мира, поэтому каждая игра важна. Но мы должны давать шанс молодым игрокам, показывающим себя в украинском и европейских чемпионатах.

Мы вызвали достаточного футболистов, проявляющих себя в чемпионате. Любая игра сборной Украины – праздник, событие для всей страны. Потому мы настраиваемся на победу завтра, будем все делать для этого", – отметил тренер.

Ребров также добавил, что сборная Чехии за месяц не изменилась.

"Свою предыдущую игру они проводили почти тем же составом. У этой команды уже много лет практически не меняется состав. Да, после проигранной первой игры они сменили очень много игроков.

У них очень хороший состав, есть несколько игроков высокого уровня на каждую позицию. Готовимся очень серьезно. Мы должны уважать соперника, но думать о своей игре", – подчеркнул тренер.

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу сыграет в 4-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона B. Соперником подопечных Сергея Реброва будет Чехия.

Поединок состоится на муниципальном стадионе в Польше. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию .

Напомним, подопечные Сергея Реброва не смогли обыграть команду Албании в номинально домашнем матче в Праге (1:2) , а три дня спустя, на этом же стадионе, уже уступили в гостевой игре команде Чехии — 2:3 . 11 октября сборная одержала первую победу на турнире, переиграв команду Грузии 1:0.