Украина – Чехия 0:0. ОНЛАЙН

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу встретится в матче с Чехией в 4-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона B.

Поединок состоится на городском стадионе в польском городе Вроцлаве.

Стартовые составы команд

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко – Степаненко, Судаков, Шапаренко – Мудрик, Гуцуляк, Довбык

Чехия: Коварж – Цоуфал, Крейчий, Витик, Боржил – Соучек, Червь – Черны, Шульц, Провод – Хоры

Теперь звучит гимн Украины. Раздается гимн Чехии. Команды выходят на поле!

В рамках второго тура Лиги наций сборная Чехии принимала Украину и одержала минимальную победу со счетом 3:2.

После экватора соревнований подопечные Сергея Реброва расположились на последней строчке в турнирной таблице группы. Грузия и Чехия имеют по 6 баллов, у Украины и Албании по 3 зачетных пункта.

В преддверии "сине-желтые" обыграли лидера квартета Грузию. Единственный гол в поединке забил Михаил Мудрик, признанный "Львом матча". Также вингер Челси получил самые высокие оценки за свое выступление по версии аналитического издания SofaScore.