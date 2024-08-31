Борнмут оформил камбэк года против Эвертона, Ман Сити одолел Вест Хэм в 3 туре АПЛ

Сегодня, 31 августа, прошли матчи третьего тура Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025.

Арсенал дома сыграл вничью с Брайтоном (1:1). Лондонцы доигрывали поединок в меньшинстве, на старте второй половины игры арбитр за симуляцию показал вторую желтую карточку Деклану Райсу.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вышел на поле на 80-й минуте. Для него это был второй поединок в чемпионате в этом сезоне.

Матч между Борнмутом Ильи Забарного и Эвертоном Виталия Миколенко стал главной сенсацией вечера. "Ириски" до 86 минуты вели со счетом 2:0, однако пропустили 3 мяча в свои ворота за 10 минут и уступили, продолжив серию поражений. Забарный и Миколенко провели весь матч на поле, результативными действиями не отличились.

Чемпионат Англии — АПЛ

3 тур, 31 августа

Арсенал — Брайтон 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — 38 Гаверц, 1:1 — 58 Педро

Брентфорд — Саутгемптон 3:1

Голы: 1:0 — 43 Мбэм, 2:0 — 62 Мбэм, 3:0 — 69 Висса, 3:1 — 90+5 Сугавара

Астон Вилла — Лестер 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 28 Онана, 2:0 – 63 Дуран, 2:1 – 73 Буонанотте.

Борнмут — Эвертон 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – 50 Кин, 2:0 – 57 Калверт-Льюин, 2:1 – 87 Семенио, 2:2 – 90+2 Кук, 3:2 – 90+6 Синистерра.

Ноттингем — Вулвергемптон 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 10 Вуд, 1:1 – 12 Бельгард.

Ипсвич — Фулгем 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 15 Дилеп, 1:1 – 32 Траоре.

Вест Хэм — Манчестер Сити 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 — 10 Голланд, 1:1 -19 Диаш (а.г.), 1:2 — 30 Голланд, 1:3 — 84 Голланд

Напомним, в прошлом туре Арсенал на выезде дожил Астон Виллу. Эвертон ничего не смог сделать с Тоттенгэмом, а Борнмут дома расписал мировую в игре с Ньюкаслом.