Кто усилился мощнее, Ливерпуль или Арсенал? Что придумал Гвардиола? 20 интриг сезона АПЛ

Уже в ближайшую пятницу возьмёт старт очередной, 34-й сезон Английской Премьер-лиги. Действующий чемпион Ливерпуль примет на своём поле Борнмут. Ранее "красные" уже разыграли Суперкубок Англии с Кристал Пэлас, сенсационно проиграв в серии пенальти.

АПЛ называют футбольной НБА. При несоответствии сравнения в одних компонентах (сравним роль американских баскетболистов с ролью английских футболистов в обоих турнирах?), Премьер-лига действительно очень похожа в других. Очень многие игроки, включая звёзд хороших сборных, хотят играть даже в средних командах, очень много болельщиков за рубежом даже у аутсайдеров.

Именно поэтому в анонсе место уделено каждому из 20 представителей лиги, главные интриги сформированы вокруг всех.

Сколько времени получит Тутеров в Сандерленде?

Казалось бы, шансы на любое наше представительство на Стэдиум оф Лайт помножились на ноль, когда Назария Русина стали отдавать в аренды. Но Тимур Тутеров, который ещё в 2023-м был подписан в молодёжке Колоса именно для молодёжки Сандерленда, попал в состав первой команды на межсезонные матчи, принял в них участие. По ходу сезона можно ждать, по крайней мере, какие-то выходы на замены.

Обычно в таких ситуациях говорят о необходимости вписаться в наигранный состав команды, но в данном конкретном случае их не будет – по очень простой причине. Ничего наигранного у Сандерленда нет – он решил накупить новую команду. Сам Гранит Джака приехал из Байера, много молодых талантов – из Бельгии, Франции и Челси, и на первый тур чемпионата у "чёрных котов" может выйти больше новичков, чем неновичков.

С точки зрения шансов на спасение это, честно говоря, только приговаривает команду. Можно набрать целую коллекцию таких команд, от КПР Хьюза до Бёрнли Компани, который набирали новый состав "под АПЛ" – и с треском вылетали. Сыгранность в футболе исключительно важна, некоторые об этом забывают – и обжигаются... Но у того же Тутерова в команде без внятного оптимального состава шансов может быть больше. Русин, если что, совсем уже отрезанный ломоть: его не взяли даже в межсезонное турне.

Сделал ли какие-то выводы Фарке перед новой попыткой в АПЛ?

Лидс сделал серьёзнейшую заявку на возвращение в Премьер-лигу, сразу после вылета назначив Даниэля Фарке. Тренер и в Норвиче на уровне Чемпионшипа практически не встречал конкуренции: легко громил соперников, выигрывал лигу с огромным отрывом. В первом же сезоне в Лидсе Фарке дошёл до финала плей-офф, а во втором вообще выиграл лигу с феноменальными 100 очками.

Так что, впереди триумф и в АПЛ? Эх, если бы всё было так просто, Фарке бы в Чемпионшипе не работал.

Дело в том, что на высшем уровне его Норвич просто избивали. Ему давали усиление (один бомбардир класса Пукки, который провёл на Кэрроу Роуд лучшие годы, чего стоит), давали время (не уволили после первого вылета) – но сами идеи Фарке оказывались слишком наивными. "Канарейки" предоставляли очень много пространства, давали забивать себе после контратак – и просто плохо играли в обороне. Дошло до антирекорда АПЛ: Дани "накопил" на уровне высшей лиги 15 поражений подряд.

И вот, Фарке выводит в АПЛ Лидс. 95 голов – это на 24 (!) больше, чем у второй по результативности команды лиги. Сто очков – это... столько же, сколько у Бёрнли, "кларетовые" тоже провели прекрасный сезон – но "павлины" вышли в элиту триумфально. Вопрос именно в том, смог ли Фарке за эти годы сделать какие-то выводы. Если нет, то никакие усиления (а их немало: в Лионе взяли вратаря Перри, в Удинезе центрбека Бийола, из Ньюкасла подъехал центрхав Шон Лонгстафф) не спасут.

Готова ли АПЛ к Великому Автобусу Скотта Паркера?

Чемпионшип, при всём уважении – слишком нишевая лига, и не каждый даже сейчас знает, как называется лучшая защитная команда современности. Меж тем, Бёрнли в прошлом сезоне переписал все рекорды английского футбола. Тридцать (!) матчей на ноль в течение регулярного сезона – исторический рекорд Чемпионшипа, и даже в лигах пониже только Порт Вейл 71 год назад смог сотворить подобное.

Про АПЛ в этом контексте даже говорить смешно. Понятно, что дистанция в 38 матчей не оставляет шансов посоревноваться с такой "связкой" "баранок" – но и всего 16 пропущенных Бёрнли только на один мяч превосходят рекорд Челси Жозе Моуринью. А ведь то была легендарная оборона: Чех, Терри, Карвалью...

И, главное, ничто не предвещало: Компани уходил из Бёрнли в Баварию, оставив множество проблем в обороне. Скотт Паркер заставил команду вспомнить и улучшить наработки Шона Дайча: как следствие, "кларетовые" забили меньше, чем Норвич с 13-го места, но пропустили почти в три раза меньше, чем Сандерленд. Именно поэтому вопрос стоит именно так. Не "готов ли Бёрнли к АПЛ", а готова ли лига к команде, которая играет как в девяностые (надеюсь, хотя бы 1990-ые, а не 1890-ые) годы?

Правда, эта оборона уже претерпела серьёзную пробоину. Джеймс Траффорд, воспитанник Ман Сити, вернулся в родной клуб. За вратаря очень хорошо заплатили (31,2 миллиона), и на его замену приехал очень неплохой Мартин Дубравка – но такой идеальный механизм может подкосить любая замена.

Сколько продержится в Тоттенхэме Томас Франк?

В это межсезонье Премьер-лиги на удивление мало тренерских перестановок: два, и оба связаны с Брентфордом. Тоттенхэм переманил тренера "пчёл" сразу после того, как Ангелос Постекоглу выиграл Лигу Европы.

Идеальное время, чтобы пошутить про несоответствие философии клуба (Тоттенхэм привык не выигрывать титулы, а тут такое), но даже если включить серьёзность, "шпоры" в очень тяжёлом положении. Множество проблем, в первую очередь с обороной, проявились, действительно, и при Постекоглу – но нет ни малейших гарантий, что новый тренер их решит.

Томас Франк, хоть и дожил уже до 51 года, и 17 из них посвятил тренерству, почти не работал в жёсткой, требовательной среде. Брентфорд был работой мечты: идеальная селекционная служба ещё в Чемпионшип привозила звёзд уровня Мбемо, Райи, Уоткинса, Тоуни. Результат, конечно, требовался, но время давали всегда: Франку простили, например, невыход в АПЛ в сезоне-2019/20, когда в команде уже были Уоткинс, Райя, Нёргор, Бенрахма, так же как прощали очень слабые отрезки в Премьер-лиге.

Франк, безусловно, большой молодец, когда дело касалось развития талантов, но по его умению давать результат здесь и сейчас большие вопросы. Значительная часть тех самых 17 лет прошли в "младших" сборных Дании. В Брентфорде и Брондбю, пока единственных клубах, которые Томас тренировал, начинал он очень слабо: с датским клубом не выигрывал первые 8 матчей, с английским проиграл 8 из первых 10.

Как Вулверхэмптон будет создавать моменты без Куньи?

Помнится, Суркис говорил про интерес Вулверхэмптона к Бражко, что эта команда может скоро оказаться в Чемпионшипе. После этого "волки" выдали серию побед, а Матеус Кунья играл так, что выглядел одним из лучших игроков всей лиги – но даже так команда зацепилась только на 16-е место.

Сейчас Кунья уже в МЮ. Заменить его невозможно (никто, включая Мбаппе и Дембеле, не может гарантировать регулярные голы с 30 метров), и дальше нужно пересобирать команду заново. Тот факт, что в составе "волков" теперь будет играть Вольф, вызывает улыбку – но и с Давидом Мёллером Вольфе из АЗ, и с парой форвардов из Сельты, которая так классно выстрелила в прошлом сезоне, Вулверхэмптону придётся начинать всё заново. В принципе, может получиться и лучше, чем раньше: с Куньей все знали, какого соперника надо перекрывать.

Доработает ли Аморим до Нового года?

Про МЮ на сайте совсем недавно вышел отдельный, подробный материал:

Читайте также : Видео Хроники пикирующего бомбардировщика. Как МЮ проводит трансферное лето

Если коротко, то МЮ провалил прошлый сезон – и старается изменить крайне негативный вектор развития. Но сами ожидания от клуба таковы, что условный переход с 15-го места на седьмое никто не воспримет как успех. Ожидания от одного из самых популярных клубов мира давно не соответствуют уровню команды.

МЮ не усилил ни оборону, ни полузащиту, зато торгуется по Доннарумме... В общем, сложная и токсичная среда, в которой Аморим уже находится под давлением (столько поражений в прошлом сезоне!). Нет сомнений, что при первых проблемах пойдут слухи о его отставке – так что португальцу будет очень сложно.

Сможет ли Поттер перезапустить карьеру?

Вест Хэм – единственный футбольный клуб, который упоминается в саге про Гарри Поттера. За него болеет один из соседей Гарри по спальне в Хогвартсе. В контексте этого карьера тренера по имени Грэм могла бы считаться неполноценной без "молотков" – но сама его работа вызывает вопросы.

По всем атакующим показателям Вест Хэм – одна из слабейших команд лиги всё то время, что с ней трудился Поттер. Немного повезло в отдельных матчах (например, на Эмирейтс очень удачно получил красную Льюис-Скелли – и "молотки" даже в большинстве отбивались), и даже так "дачники" стали только 14-ми. Не будь новички в конкретный сезон совсем слабыми, Вест Хэму пришлось бы совсем плохо.

При этом Поттер и имя в Брайтоне сделал спокойным развитием команды, а не моментальными результатами. Ему нужна, как минимум, подготовка команды в межсезонье – за те 4 месяца, которые прошли после увольнения Лопетеги и назначения Грэма, он не успел показать все свои наработки. Пора реабилитироваться, последние успехи Поттера датируются сезоном-21/22 – и помочь в этом должен Лукас Пакета, которого оправдали по делу о ставках.

Как Эвертон начнёт новую жизнь?

Простите за пафос. С 1892-го по 2025-й "ириски" играли на легендарном стадионе Гудисон. Здесь они обыгрывали Баварию на пути к победе в Кубке Кубков, сюда привозили множество внутренних титулов, установили рекорд по домашним матчам высшей лиги для одного стадиона – но всему приходит конец.

Хилл Дикинсон вместительнее (52 тысячи зрителей), комфортабельнее Гудисона – и как же жаль, что Виталий Миколенко травмирован и не сможет в День независимости Украины вывести Эвертон на первый официальный домашний матч на новом стадионе.

И тут большой вопрос, как к этому относиться: то ли к тому, что девять чемпионств Эвертона – такая же пыльная история, как Гудисон, то ли к тому, что увеличение прибыли от новой арены должно поднять клуб в таблице. Конечно, в Украине есть особые поводы желать "ирискам" удачи, и Дьюсбери-Холл выглядит перспективным подписанием в центр поля, но главные надежды клуба связаны с персоной тренера.

Дэвид Мойес подарил старейшему клубу Ливерпуля несколько великолепных сезонов, поездил по топ-клубам и заграницам – но сейчас он, умудрённый опытом, вернулся, по сути, домой. Сейчас он самый возрастной тренер лиги – и должен сам хотеть перед пенсией подарить красивый финал.

Справится ли Кристал Пэлас с первым в истории опытом игры на два фронта?

Никто в это межсезонье не бушевал так сильно, как фанаты "орлов". Клуб благодаря исторической победе в Кубке Англии вышел в Лигу Европы, в первый раз в истории отобрался в еврокубки – а потом был "понижен в звании", потому что у него с Лионом совпадает владелец.

Иронично, что Лион-то до последнего сам ходил по грани исключений отовсюду: нарушил массу правил, чуть не был изгнан не то что из еврокубков, а даже из высшей лиги – но всё сложилось благополучно для "ткачей" и неблагополучно для "орлов". При этом неблагополучность весьма условная: на мой взгляд, именно Лига конференций – "туфли", которые лучше соответствует Пэлас по "размеру". Но фанаты были просто в бешенстве и устроили множество протестных акций.

Агрессия от ультрас сильно диссонирует со спокойствием, даже инертностью "орлов" на рынке. Они торгуются с Арсеналом по Эзе, с Баварией по Матета, готовы отпускать лидеров только за неприлично большие деньги – но уже почти очевидно, что клуб без кадровых потерь не готов совершать новые усиления. Вальтер Бенитес и Борна Соса, которые подъехали из Эредивизии – это замена Мэтту Тёрнеру и Бену Чилвеллу, которые ушли, причём замена на скамейке запасных.

И в контексте этого интересно, как проявят себя "орлы" в ситуации, которая для них уникальна. Никогда ранее они не играли в еврокубках – и не забываем, что Кубок Кубком, но в чемпионате-то "орлы" заняли в прошлом сезоне 12-е место. Не рухнут ли они из-за темпа игры "через два дня на третий"? С другой стороны, их тренер, Оливер Гласнер, именно в кубковых матчах себе имя и сделал. Его Айнтрахт тоже шёл низко, но выиграл Лигу Европы, совсем недавно в игре за трофей был побеждён Ливерпуль – а уж в ЛК Пэлас один из главных фаворитов.

Можно ли совсем ничего не делать летом – и сохранить позиции?

Главной новостью лета с участием Фулхэма стала презентация формы – ретро-версии, образца сезона-1999/00. Главным и единственным трансфером "дачников" стал Бенжамен Лекомт – вратарь из вылетевшего Монпелье, который однозначно приходит сидеть под Бернда Лено.

Клуб попрощался с откровенным неликвидом (жаль Виллиана – это, пожалуй, был его последний сезон в Европе), но летом отдыхает. Что же, это выбор Фулхэма – но команде, в которой лучшему бомбардиру прошлого сезона 34 года (это Рауль Хименес), будет сложно не упасть в нижнюю часть таблицы.

При этом в последние дни Фулхэм приблизился к нашему рынку больше, чем кто-либо: "дачники" сделали предложение по Кевину. Согласно инсайдам, они предложили 30 миллионов, Шахтёр отказался – но посмотрим, как пройдёт торговля уже в августе.

Как компенсирует свои потери Борнмут?

Продолжим командой, которая потеряла 90% интереса в Украине – "вишенками". Илья Забарный переходит в ПСЖ, и в таком контексте актуальным становится вопрос: а не слишком ли? Может, стоило ограничиться двумя, а не тремя продажами?

Сенеси в паре с кем угодно из пары (простите за тавтологию) Забарный/Хёйсен составил бы хорошую связку защитников – а так есть сомнения. При этом, после ухода двух центрбеков более критичными становятся и потеря Керкеза, левого защитника – и даже вратаря, Кепы Аррисабалаги! Как бы много ни ошибался Кепа до Борнмута, за спинами Забарного и компании надёжным стал даже он.

А теперь ни вратаря, ни трёх защитников. Можно сказать "зато выручили больше 150 миллионов – есть, что тратить", но такие игроки потому и стоят так дорого, что встречаются очень редко. В нападении, если что, в прошлом сезоне никто не забил больше 12 мячей – и это в такой замечательно выстроенной команде! А теперь всё предстоит начинать заново.

Что же, Ираола и имя себе сделал в Райо, где 26 миллионов евро могли быть трансферным бюджетом лет на десять. Здесь это стоимость выкупа одного вратаря: столько выжал Челси за Джордже Петровича. Получилось, что один вратарь "синих" сменит в рамке ворот Борнмута другого – но теперь он будет не в аренде. Важнее, что от Ираолы требуется создать новую "броню": на левый фланг подъехал Адриен Трюффер, в центре большие надежды на Сенеси, остальные действия ещё впереди.

Кто выстрелит у Брайтона?

"Чайки" уже приучили к тому, что всё делают правильно – даже если их решения на первый взгляд выглядят странно. Замена Криса Хьютона на Грэма Поттера выглядела очень странно, но стала соломоновым решением, предопределила развитие клуба на годы вперёд. А потом новый шаг вперёд предопределила замена его на де Дзерби, который даже в еврокубках, против Марселя и Аякса, достойно смотрелся со вчерашним середняком Чемпионшипа.

Хюрцелер так поразить не мог, но как для 32-летнего тренера, который только с Брайтоном дебютировал в высшей лиге, проявил себя очень классно. Смелый прессинг, развитие новичков – и, главное, всё это на фоне собственной адаптации к топ-уровню. В ближайшем сезоне абсолютно нормально ожидать от Хюрцелера шаг вперёд, который до Брайтона даже как игрок не работал нигде выше, чем вторая Бундеслига.

И тут формируется странная ситуация, при которой сам по себе класс игроков не позволяет рассчитывать на место в Лиге чемпионов, но... "Семь пишем, пять в уме" – где-то так работает арифметика, когда ты думаешь о количестве топовых игроков в составе "чаек". Возможно, Боскальи раскроется в одного из лучших защитников лиги (он был хорош и в ПСВ), возможно, это сделает Диего Коппола (его взяли из Вероны) – а в целом, сама "зачётка" Брайтона такова, что можно и, главное, хочется желать всего наилучшего.

Станет ли Ярмолюк основным в Брентфорде?

Если судить исключительно по концовке прошлого сезона, Егор безоговорочно основной игрок Брентфорда. Если брать отрезки больше 10 игр, то нет. Но "пчёлы" и брали игрока в Днепре-1 с прицелом на его взросление, развитие (в момент дебюта Ярмолюк был самым молодым их игроком в XXI веке) – и дальнейший прогресс, в принципе, можно ждать.

Учитывая, что ещё и Кристиан Нёргор (не явный, но один из косвенных соперников за место в основе) ушёл в Арсенал, можно ждать увеличения игрового времени. Поверим в хорошее здесь – потому что ожидания от сезона в целом, честно говоря, просто отвратительные.

Минус Мбемо, Нёргор, Висса – это удар по команде как по таковой, а тут ещё и тренер уходит. Да, "пчёлы" не хуже Брайтона приучили, что умеют находить неочевидные решения, но ход с заменой Франка на вчерашнего тренера по стандартам (!) выглядит как "перехитрили сами себя".

Как сильно упадёт Ноттингем?

Прошлый сезон вышел сказкой, чудом для "лесников". Команда, которая 20 лет не играла в высшей лиге, потом пару лет провела в унылейшей борьбе за семнадцатое место – а потом заиграла так, что в январе ещё говорили про возможное чемпионство и возвращение великих времён. Парадоксально, что такой рывок клуб произвёл без игровой революции: это был всё тот же автобус с контратаками, только очень качественный.

Уже в прошлом сезоне произошло падение. Ноттингем не смог обыграть Лестер, который уже вылетел, на своём поле, проиграл все решающие матчи – и вместо Лиги чемпионов упал в Лигу Европы. Более того: даже в неё клуб попал только из-за кейса Кристал Пэлас – а по спортивному принципу им светила Лига конференций. Ноттингем выучили, стали играть против него вторым номером – а построить что-то новое клуб даже не пытался.

Теперь, когда "лесники" ещё и будут иметь дополнительные матчи в четверг как минимум до конца января (и, скорей всего, дольше: в топ-24 группы сложно не попасть), логичен ещё больший спад. Да и в целом, странно ждать, что Вуд, которому в декабре исполнится 34 года, совсем не сбавит в уровне. Ноттингем именно в еврокубках может пошуметь, написать в свою историю красивую страницу рядом с абсолютно легендарными, про победы в ЛЧ – но в Премьер-лиге ему пора снова начинать смотреть на 17-е место.

Готова ли Астон Вилла удерживать позиции?

Предыдущий сезон "вилланов" можно охарактеризовать одним словом: яркий. Обыграли в Лиге чемпионов Баварию, дошли до четвертьфинала, даже там выиграли домашний матч ПСЖ – и вообще-то, будь у них чуть получше реализация, у ЛЧ был бы другой победитель. Мелочи не хватило, чтобы снова выйти в главный турнир – но после этого жизнь Виллы стала как раз внезапно серой и скучной.

Из усилений два человека – и то, одно из них такое, что может быть связано с ослаблением. Марко Бизот хорошо играл в воротах Бреста, но если он действительно пришёл заменять Эмилиано Мартинеса, а не сидеть под ним, то ему будет сложно это сделать. Эми пока никуда не ушёл, но по нему всё лето шли переговоры с МЮ и клубами из Саудовской Аравии.

Второе усиление – форвард Эванн Гессан, которого подписали в Ницце после 13 голов за сезон. Он ивуариец, в АПЛ любят представителей этой нации, и 30 миллионов евро за него можно считать оправданной тратой. Уоткинсу после продажи Дюрана требовался помощник/конкурент в нападении – не говоря о том, что и Уоткинса ещё могут переманить.

Важнее, что о настоящем усилении речь даже не заходит. Клуб после сезона, где роскошно заработал в ЛЧ, просто латает дыры – и это не говоря о том, что Решфорд в новом сезоне ему не поможет. С другой стороны, без ЛЧ проще биться за ЛЧ – тем более, что если помнить, кто тренирует Виллу, возможность выигрыша Лиги Европы тоже надо держать в уме. Слабое усиление? Эмери 90% карьеры провёл в клубах, которые каждое лето теряли всех лидеров – и, тем не менее, оставались успешными.

И вообще. Много говорят о том, что Ливерпуль должен проводить сезон мечты в память о Жоте, но Диогу был заезжим легионером для Энфилда. А вот Оззи Озборн болел за Виллу всю жизнь – даже в низших дивизионах, не стесняясь медийных сотрудничеств. Летом "Принц тьмы" покинул наш мир, предварительно сыграв прощальный концерт именно на Вилла Парк – и если "вилланы" действительно чтят свою легенду, то и сезон должны проводить крутой.

Как сильно упадёт Ньюкасл?

В последние три сезона у "синих" две квалификации в Лигу чемпионов, один Кубок Лиги – и ещё один финал Кубка Лиги. Несопоставимо лучшие показатели, чем у Челси, Манчестер Юнайтед, в отдельных матчах удавалось переигрывать и сильнейшие команды лиги. Так что, гранд?

Именно такие отрезки, как данное лето, дают понять, что нет – и почему нет. Первый выход в ЛЧ принёс последнее место в группе – и это было их единственное участие в еврокубках за 12 лет. Более того: на фоне тех шести матчей у команды Эдди Хау был полный провал в чемпионате.

"Сороки" успешны, когда складывают все яйца в одно гнездо. Это вроде бы логично для всех птиц, кроме кукушек, но от грандов ждут успешной игры на нескольких фронтах – и, конечно, не шесть еврокубковых матчей за 12 лет.

Теперь у Ньюкасла новая Лига чемпионов, но они полностью провалили летнее трансферное окно. Никто, кого они хотели, не пришёл, Исак рвётся в Ливерпуль – и даже если они усилятся в конце августа, это уже очень поздно. Спортивный директор ушёл в июне – и непонято, кара это за плохое начало лета, то ли сам провал лета связан с его уходом, но итог один: Ньюкасл даже с саудовскими миллиардами за спиной и Лигой чемпионов на горизонте не усилился.

А впереди очередное усложнение графика, Лига чемпионов. А для Хау очень важна физическая готовность. А клуб уже сейчас проигрывает всем (тот случай, когда уместно учитывать и результаты товарищеских матчей). В общем, при всей любви к Сент-Джеймс Парк и самой британской команде лиги ожидания от "сорок" пессимистические.

Готов ли Челси бороться за чемпионство?

Насколько клубный чемпионат мира в принципе может улучшить репутацию клуба, настолько он это сделал для Челси. "Синие" просто разорвали ПСЖ и ближайшие четыре года будут играть с нашивкой победителей чемпионата мира. Это при том, что от статуса сильнейшего клуба мира де-факто (статуса, который подразумевает, как минимум, участие в Лиге чемпионов) "синие" были в последние годы так далеко, как не были лет 20 до 2022 года.

Мареска многое исправил, да и бесконечные мультимилионные вливания Боули не могли не дать какой-то результат. Челси сильно мешала нефутбольная модель ведения трансферов, когда по 20 человек каждое лето приходят, уходят – и половина из этих 20 и шанса не получают.

Но клуб неплохо зарабатывает даже на балласте: Фелиш, Петрович, Угочукву и Броя только минувшим летом принесли больше 110 миллионов евро, хотя давно не входили даже в отдалённые планы Марески. А так промывая песок (много-много покупая, потом много-много продавая), клуб цепляет немало золота (оставляет у себя лучших).

Выхлоп у таких схем всё равно минимальный. Четвёртое место – результат, который считался провальным все те 20 лет, после пары лет унизительно плохой игры действительно выглядит успешным. И именно этот сезон должен показать, вернулся Челси в топ или же продолжает быть околофутбольным проектом по скупке всех перспективных игроков мира. Состав у них уже очень сильный, но если ничего серьёзного не будет и сейчас, тот же Палмер наверняка начнёт смотреть в сторону других клубов.

Хватит ли Ман Сити 6 центрбеков, чтобы поставить надёжную игру в обороне?

Про перестановку Ман Сити на сайте выходил отдельный материал:

С тех пор ничего принципиально не изменилось. У клуба есть Аканджи, Аке, Диаш, Стоунз, Хусанов – и ещё и Гвардиол лучше раскрывается именно в центре, но игра у своих ворот от этого надёжной не становится. Гвардиола недавно дал интервью, которое по депрессивности похоже на последнее интервью в жизни Оззи Озборна. И честное слово, когда мужчина всерьёз говорит про возможные 10-15 лет отдыха после Сити, полное ощущенине, что это не 54-летний спортсмен, а 76-летний рокер с огромным опытом убийства организма.

По классу Сити всё так же входит в лучшие 2-3 команды лиги, но всё больше и больше похоже, что идеи Гвардиолы устаревают, как устаревали 10 лет назад идеи Моуринью. От этого и такое неадекватно количество игроков обороны: Хосеп сам не понимает, как всё исправить, и мечется между вариантами. Один из самых интересных проектов сезона: проваливать второй сезон подряд нельзя, и Гвардиола будет стараться перестроить команду, чтобы вернуть её к победам.

Сколько забьёт Дьёкереш?

Про Арсенал я готовил отдельный обзор, так что здесь можно ограничиться предельно простым вопросом. К нему, в принципе, всё и сводится: в обороне, центре поля, на флангах Арсенал играл отлично и в прошлом сезоне. С завершителем были проблемы – и автор 54 голов в прошлом сезоне приезжает, чтобы их решить.

При этом, безусловно, с такой звездой может хуже играть и центр поля, и команда в целом – Премьер-лига может поделиться коллекцией таких прецедентов, от Ширера в Ньюкасле до Лукаку в Челси. Усиливается, во всяком случае, Арсенал точно для борьбы за титул, и в ближайшем сезоне эту борьбу от него станут ждать.

Читайте также : Видео Фото Будущее Зинченко и надежды на трофей: как Арсенал перестраивается летом

Как трансформирует чемпионский состав Ливерпуль?

И про Ливерпуль я готовил отдельный материал. Он вышел ещё в июне, когда даже Жота ещё был жив – но масштаб закупок это только подчёркивает. Экитике уже подъехал, Фримпонг, Керкез и Вирц начали в красных футболках уже начало предсезонки – а клуб торгуется ещё и по Исаку!

Очень вероятно, что так дорого и масштабно клуб не усиливался никогда. Для легендарных составов семидесятых и восьмидесятых Ливерпуль проявлял чудеса селекции, подписывая суперзвёзд в третьем-четвёртом дивизионах.

Рекордсмен по голам Иан Раш приехал из заштатного Честер Сити, четырёхкратный победитель Кубка чемпионов Фил Нил – из Нортхэмптона. Для чемпионской команды Клоппа большие игроки приезжали по 1-2 в год, перед последним чемпионством Ливерпуль не купил вообще никого. И тут – "контрольная закупка", как будто все копилки разбили.

Мы, конечно, видели много ситуаций, когда масштабное усиление хоронило команду – буквально в прошлом сезоне так после приобретения Мбаппе рухнул Реал. С другой стороны, Ливерпуль так много лет проводил хорошие и очень хорошие трансферы, так много лет развивался близко к идеалу, что приучил себе доверять.

Керкеза спортивный директор знает по Борнмуту, где работал ранее, Фримпонг и Вирц – это связка, которая подарила Байеру лучшие времена в истории, Экитике идеально подходит по метрикам легендарных аналитиков "красных"... Ливерпуль решил запустить режим трансформации, не дожидаясь кризиса – и это дарит одну из главных интриг сезона.