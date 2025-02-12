Последнее дерби 130-летнего Гудисона: здесь шокировал Макаллистер, нырял Суарес и умер Дикси Дин
Ливерпуль и Эвертон сегодня в последний раз сыграют мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк".
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А вы знали, что Эвертон родился на "Энфилде"?
Это было так давно, что Ливерпуля просто не существовало – до 1892 года.
Уже вскоре "Ириски" раскололись, ведь крупнейший акционер Джон Хоулдинг – империалист и участник Оранжевого ордена, плохо уживался с либералами и ирландцами, которых становилось все больше.
После очередной ссоры Хоулдинг выгнал Эвертон со стадиона и основал свой клуб – тот-таки Ливерпуль.
"Ириски" же в поисках нового дома не пошли далеко, а построили собственную арену прямо на другом конце Стэнли Парка – возле Гудисон Роуд, которая и дала название арене.
Да-да, между ними и километра нет!
Ну, а первое дерби принял именно "Гудисон" – в 1894-м, и Эвертон тогда победил 3:0.
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С тех пор они еще 118 раз встречались на "Гудисон Парк", и каждая из команд выиграла по 41 матчу.
Пожалуй, сейчас эта арена – последнее место, где дерби еще живет. На "Энфилде" оно умерло – там Эвертон победил Ливерпуль лишь раз в XXI веке, да и то без зрителей.
А вот на "Гудисоне" эти матчи удивляли и удивляют. К примеру, машина Юргена Клоппа одержала здесь лишь 2 победы из 8 попыток.
То ли хитрость конструкции, которая во время празднований качается, как "Бомбонера" в Буэнос-Айресе, то ли магия паба Winslow под главной трибуной так влияет – кто знает?
"Мой бар основали в 1892 году, как и Эвертон. Здесь уже 100 лет собираются все желающие, и здесь так громко, что несмотря на заминку в трансляции, мы не слышим празднований на стадионе, если забит гол", – хвастается владелец Дэйв Бонд.
Все здесь – история. Есть даже место, где любил сидеть за бокалом эля Дикси Дин – автор безумных 60 голов в 39 матчах сезона-1927/28.
В марте 1980-го даже несмотря на болезнь нападающий пришел на дерби с Ливерпулем и умер прямо во время игры среди болельщиков. Легендарный способ отойти в лучший мир, лишь добавивший "Гудисону" эпоса.
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Хотя его и так хватало, да.
В 1931-м на "Гудисоне" построили первые в Англии крытые тренерские скамейки ниже уровня поля – идея, позаимствованная у Абердина.
В 1957-м вокруг "Гудисона" установили самые высокие в Англии фонари, чтобы проводить матчи в темное время суток – 4 пилона по 56 метров каждый.
Еще спустя год "Гудисон" стал первой ареной в стране, где появился подогрев газона, который заработал так хорошо, что привел к многочисленным лужам. Как следствие – через 2 года арена получила еще и новую дренажную систему, тоже самую качественную в лиге.
В 1971-м Эвертон первым в Англии установил табло и – внимание! – первую в мире накрытую трибуну для болельщиков.
"Гудисон Парк – это место, где я показывал лучший футбол в жизни, – говорил после ЧМ-1966 Эйсебиу, а Гарринча проиграл здесь единственный матч из своих 50 за Бразилию.
Ну, и вишенка на торте – мерсисайдские дерби, по которым можно изучать историю английского футбола.
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Взять, например, 11 марта 1967-го.
Еще перед стартом сезона чемпионы мира Рэй Уилсон из Эвертона и Роджер Хант из Ливерпуля показали Нику толпу на "Гудисоне".
Когда же жребий свел команды в Кубке, ажиотаж стоял такой, что ни один стадион не вместил бы всех. Боссы клубов, которые тогда жили мирно, продавали билеты на... обе арены. Хотя играли на "Гудисоне", на "Энфилде" установили 8 гигантских экранов, где в прямом эфире показывали матч с другого конца Стэнли Парка. Они даже могли слышать песни друг друга! Ну, а выиграл тогда Эвертон – гол забил Алан Болл, один из Святой Троицы "Ирисок".
Совсем другой футбол увидели зрители 6 ноября 1982-го.
Эвертон на тот момент уже 12 лет не выигрывал лигу; эпоха "миллионеров Мерси" была позади, идей не хватало. Ливерпуль же со времен Билла Шенкли шел только вверх.
В тот вечер красным еще и повезло – резервист "Ирисок" Гленн Кили не знал, что лига ввела красные карточки за фолы последней надежды, поэтому завалил Кенни Далглиша и страшно удивился, когда ему приказали покинуть поле.
Вдесятером Эвертон сдался и пропустил 5 голов – из них 4 он Иана Раша.
Больше Кили за "Ирисок" не играл никогда, а вратаря Невилла Саутолла пришлось отдавать в аренду Порт Вейлу, чтобы оправился от шока.
3 мая 1989-го – это уже не столько об игре, как о солидарности.
95 оплетенных шарфов Эвертона и Ливерпуля окружали поле – как дань памяти 95 болельщикам красных, погибших за 18 дней до того на Хиллсборо в Шеффилде.
"Коп благодарит вас всех. Мы никогда не ходили одинокими", – написали на баннере благодарные сторонники красных.
Не до игры было – она завершилась скучной ничьей 0:0.
А уже после дерби The Guardian резюмировала: "Футбол привел к смерти людей, но он же поможет городу жить со своим горем. 46,000 фанов пришли не только почтить погибших, но и напомнить друг другу, что футбол и Мерсисайд неделимы".
20 февраля 1991-го – один из самых известных матчей Кубка Англии за всю его историю.
Четыре раза Ливерпуль Далглиша выходил вперед – и четыре раза Эвертон отыгрывался.
На послематчевой пресс-конференции Король Кенни жалел, что не выпустил вовремя Яна Мельбю, но проблема была глубже – команда старела, Гроббелар на воротах привозил, а он сам устал.
Слишком много похорон, слишком много кладбищ обходил Далглиш после Хиллсборо, поэтому после тех 4:4 он решил – хватит, ухожу.
Ну, а в переигровке уже под руководством Ронни Морана Ливерпуль был бит Эвертоном 0:1 здесь же, на "Гудисоне".
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"Я всегда говорил, что в Ливерпуле есть две великих команды – Ливерпуль и... резерв Ливерпуля", – троллил соседей Билл Шенкли, но в его пору это была шутка.
В 80-х центром английского футбола был весь Мерсисайд. Красные выиграли 6 чемпионских титулов, синие – еще два.
Это удивительно, как сильно по ним ударило формирование АПЛ в 1992-м. Особенно по Эвертону.
Эти дерби продолжали приносить радость и шоу, например победный чудо-гол Гари Макаллистера на 93-й минуте в апреле 2001-го. Впрочем, чем дальше – тем заметнее становилась пропасть между соседями. Ливерпуль шел вперед, "Ириски" – нет.
Самое знаменитое событие дерби начала 10-х – не гол и не трофей, а падение Луиса Суареса прямо к ногам Дэвида Мойеса. Это так Пистолеро отреагировал на обвинения тренера в симуляциях.
"Я думаю, это здорово. Был бы я игроком, то сделал бы так же, – отвечал Мойес. – Но теперь ему надо упасть еще перед многими менеджерами, разве нет?"
Тот матч закончился вничью 2:2 – как и еще одно знаменитое дерби в октябре 2020-го, где Пикфорд сломал ван Дейка и не получил даже желтой карточки.
Да, даже в паршивом состоянии Эвертон всегда умел на "Гудисоне" испортить соседу настроение. Юрген Клопп хорошо знает – он проиграл здесь свое последнее дерби в апреле 2024-го, после чего трибуны запели, что "украли у Ливерпуля чемпионство". Конечно, это не так – они лишь лишили красных шансов, которые и так были невысокими.
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Сейчас, в феврале 2025-го, они значительно выше.
Между тем Эвертон как боролся за выживание, так и продолжает. Никакого даже намека на прогресс.
"Гудисон Парк" – единственная их надежда на достойный результат против соседа, но и здесь драма, ведь именно сегодня 130-летняя арена примет свое последнее дерби.
Дабы как-то увеличить доход от проведения игр, боссы Эвертона за 760 млн фунтов построили в порту Ливерпуля новую арену "Брамли Мур" на 53,000 зрителей.
Тем временем старый "Гудисон" уже летом снесут.
"Ничего больше не будет, как раньше. Но когда ты – Эвертон, а на дворе 2025-й, то это и к лучшему, – рассуждает The Guardian. – Даже чудесный "Гудисон" в последнее время стал немного напоминать дом с привидениями, где много неудобной тишины и случайных стонов. Футбол здесь стал посредственным по стилю и стандартам".
Синхронно деградировали и фаны "Ирисок". Еще в 1989-ом они пели вместе после Хиллсборо, а в 2020-х полиции появилась работа, ведь новое поколение убеждено – это Ливерпуль привел к их беде, спровоцировав Эйзель и отстранение англичан от еврокубков.
Ну да, в 1986-м именно команда Говарда Кендалла выглядела лучше всех в Европе, но, черт возьми, уже почти 40 лет прошло!
Кто знает, может, новый стадион, а еще новый владелец миллиардер Дэн Фридкин оторвут наконец Эвертон от прошлого и направят в будущее?
Бедный, бедный паб Winslow – уже вскоре он останется без клиентов. Владелец говорит – будут пытаться выжить, как отель-музей.
Тем временем возле новой арены есть свой паб Bramley-Moore, где уже более века выпивают портовые докеры, и вся символика, баннеры, песни Эвертона понемногу перебираются туда. Здешняя хозяйка Анжела Бернс объясняет, что только привыкает к новой роли, но уже счастлива – неделю назад к ней набежала почти сотня фанов Эвертона из Скандинавии, которые выпили чуть ли не все пиво:
"Недавно кто-то пришел и попросил поставить You`ll never walk alone". Конечно, мы этого больше не делаем".
Все, как у Сапковского – что-то заканчивается, а что-то начинается.
Хорошо, что человечество придумало видео – с ним помнить доживающий последние дни "Гудисон" будет гораздо удобнее.