Последнее дерби 130-летнего Гудисона: здесь шокировал Макаллистер, нырял Суарес и умер Дикси Дин

Ливерпуль и Эвертон сегодня в последний раз сыграют мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк".

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А вы знали, что Эвертон родился на "Энфилде"?

Это было так давно, что Ливерпуля просто не существовало – до 1892 года.

Уже вскоре "Ириски" раскололись, ведь крупнейший акционер Джон Хоулдинг – империалист и участник Оранжевого ордена, плохо уживался с либералами и ирландцами, которых становилось все больше.

После очередной ссоры Хоулдинг выгнал Эвертон со стадиона и основал свой клуб – тот-таки Ливерпуль.

Today in 1892 was the real birth date of Liverpool Football Club. Founding founder John Houlding signed the Change of Name document to alter the district name of Everton to the wider city name, suggested by William Barclay... to LIVERPOOL. #LFC #YNWA #Anfield pic.twitter.com/im2GMar4ul — "YNWA" The Story of Liverpool FC (@LFCHistoryShow) June 3, 2024

"Ириски" же в поисках нового дома не пошли далеко, а построили собственную арену прямо на другом конце Стэнли Парка – возле Гудисон Роуд, которая и дала название арене.

Да-да, между ними и километра нет!

Ну, а первое дерби принял именно "Гудисон" – в 1894-м, и Эвертон тогда победил 3:0.

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С тех пор они еще 118 раз встречались на "Гудисон Парк", и каждая из команд выиграла по 41 матчу.

Пожалуй, сейчас эта арена – последнее место, где дерби еще живет. На "Энфилде" оно умерло – там Эвертон победил Ливерпуль лишь раз в XXI веке, да и то без зрителей.

А вот на "Гудисоне" эти матчи удивляли и удивляют. К примеру, машина Юргена Клоппа одержала здесь лишь 2 победы из 8 попыток.

То ли хитрость конструкции, которая во время празднований качается, как "Бомбонера" в Буэнос-Айресе, то ли магия паба Winslow под главной трибуной так влияет – кто знает?

"Мой бар основали в 1892 году, как и Эвертон. Здесь уже 100 лет собираются все желающие, и здесь так громко, что несмотря на заминку в трансляции, мы не слышим празднований на стадионе, если забит гол", – хвастается владелец Дэйв Бонд.

Все здесь – история. Есть даже место, где любил сидеть за бокалом эля Дикси Дин – автор безумных 60 голов в 39 матчах сезона-1927/28.

В марте 1980-го даже несмотря на болезнь нападающий пришел на дерби с Ливерпулем и умер прямо во время игры среди болельщиков. Легендарный способ отойти в лучший мир, лишь добавивший "Гудисону" эпоса.

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Хотя его и так хватало, да.

В 1931-м на "Гудисоне" построили первые в Англии крытые тренерские скамейки ниже уровня поля – идея, позаимствованная у Абердина.

Enough of the red side of Merseyside for today 🔴



So here’s some Everton content from the Winslow - the pub faces Goodison Park and has been part of the match day ritual for Everton fans for generations 🔵



Full story coming soon…#Everton | #EFC pic.twitter.com/knTZIcbZL0 — Luke Davies (@lukedaviesmedia) January 26, 2024

В 1957-м вокруг "Гудисона" установили самые высокие в Англии фонари, чтобы проводить матчи в темное время суток – 4 пилона по 56 метров каждый.

Еще спустя год "Гудисон" стал первой ареной в стране, где появился подогрев газона, который заработал так хорошо, что привел к многочисленным лужам. Как следствие – через 2 года арена получила еще и новую дренажную систему, тоже самую качественную в лиге.

В 1971-м Эвертон первым в Англии установил табло и – внимание! – первую в мире накрытую трибуну для болельщиков.

"Гудисон Парк – это место, где я показывал лучший футбол в жизни, – говорил после ЧМ-1966 Эйсебиу, а Гарринча проиграл здесь единственный матч из своих 50 за Бразилию.

Ну, и вишенка на торте – мерсисайдские дерби, по которым можно изучать историю английского футбола.

Pelé llegando a Goodison Park. Mundial de 1966. pic.twitter.com/YBFGuhvPg6 — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo1) April 14, 2024

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Взять, например, 11 марта 1967-го.

Еще перед стартом сезона чемпионы мира Рэй Уилсон из Эвертона и Роджер Хант из Ливерпуля показали Нику толпу на "Гудисоне".

Когда же жребий свел команды в Кубке, ажиотаж стоял такой, что ни один стадион не вместил бы всех. Боссы клубов, которые тогда жили мирно, продавали билеты на... обе арены. Хотя играли на "Гудисоне", на "Энфилде" установили 8 гигантских экранов, где в прямом эфире показывали матч с другого конца Стэнли Парка. Они даже могли слышать песни друг друга! Ну, а выиграл тогда Эвертон – гол забил Алан Болл, один из Святой Троицы "Ирисок".

Совсем другой футбол увидели зрители 6 ноября 1982-го.

Эвертон на тот момент уже 12 лет не выигрывал лигу; эпоха "миллионеров Мерси" была позади, идей не хватало. Ливерпуль же со времен Билла Шенкли шел только вверх.

В тот вечер красным еще и повезло – резервист "Ирисок" Гленн Кили не знал, что лига ввела красные карточки за фолы последней надежды, поэтому завалил Кенни Далглиша и страшно удивился, когда ему приказали покинуть поле.

Вдесятером Эвертон сдался и пропустил 5 голов – из них 4 он Иана Раша.

Больше Кили за "Ирисок" не играл никогда, а вратаря Невилла Саутолла пришлось отдавать в аренду Порт Вейлу, чтобы оправился от шока.

3 мая 1989-го – это уже не столько об игре, как о солидарности.

95 оплетенных шарфов Эвертона и Ливерпуля окружали поле – как дань памяти 95 болельщикам красных, погибших за 18 дней до того на Хиллсборо в Шеффилде.

"Коп благодарит вас всех. Мы никогда не ходили одинокими", – написали на баннере благодарные сторонники красных.

Не до игры было – она завершилась скучной ничьей 0:0.

А уже после дерби The Guardian резюмировала: "Футбол привел к смерти людей, но он же поможет городу жить со своим горем. 46,000 фанов пришли не только почтить погибших, но и напомнить друг другу, что футбол и Мерсисайд неделимы".

20 февраля 1991-го – один из самых известных матчей Кубка Англии за всю его историю.

Четыре раза Ливерпуль Далглиша выходил вперед – и четыре раза Эвертон отыгрывался.

На послематчевой пресс-конференции Король Кенни жалел, что не выпустил вовремя Яна Мельбю, но проблема была глубже – команда старела, Гроббелар на воротах привозил, а он сам устал.

Слишком много похорон, слишком много кладбищ обходил Далглиш после Хиллсборо, поэтому после тех 4:4 он решил – хватит, ухожу.

Ну, а в переигровке уже под руководством Ронни Морана Ливерпуль был бит Эвертоном 0:1 здесь же, на "Гудисоне".

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"Я всегда говорил, что в Ливерпуле есть две велики х команды – Ливерпуль и... резерв Ливерпуля", – троллил соседей Билл Шенкли, но в его пору это была шутка.

В 80-х центром английского футбола был весь Мерсисайд. Красные выиграли 6 чемпионских титулов, синие – еще два.

Это удивительно, как сильно по ним ударило формирование АПЛ в 1992-м. Особенно по Эвертону.

Эти дерби продолжали приносить радость и шоу, например победный чудо-гол Гари Макаллистера на 93-й минуте в апреле 2001-го. Впрочем, чем дальше – тем заметнее становилась пропасть между соседями. Ливерпуль шел вперед, "Ириски" – нет.

"McAllister with the free-kick for Liverpool, is this the final chance? We've had three minutes already of stoppage time... McALLISTERRRRRR" 😱



#EVELIV 00/01 pic.twitter.com/Gl7uZtFd7K — Liverpool FC (@LFC) April 23, 2024

Самое знаменитое событие дерби начала 10-х – не гол и не трофей, а падение Луиса Суареса прямо к ногам Дэвида Мойеса. Это так Пистолеро отреагировал на обвинения тренера в симуляциях.

"Я думаю, это здорово. Был бы я игроком, то сделал бы так же, – отвечал Мойес. – Но теперь ему надо упасть еще перед многими менеджерами, разве нет?"

Тот матч закончился вничью 2:2 – как и еще одно знаменитое дерби в октябре 2020-го, где Пикфорд сломал ван Дейка и не получил даже желтой карточки.

Como previa al Liverpool-Everton del próximo lunes… 🔙🇺🇾



David Moyes, entrenador del Everton, acusó a Luis Suárez de “simulador” en la semana previa al derbi en 2012.



El pistolero lo escuchó, hizo un gol y lo festejó de esta manera:pic.twitter.com/sOPOFDSQ8i — Santiago Iruleguy (@iruleguysanti) February 10, 2023

Да, даже в паршивом состоянии Эвертон всегда умел на "Гудисоне" испортить соседу настроение. Юрген Клопп хорошо знает – он проиграл здесь свое последнее дерби в апреле 2024-го, после чего трибуны запели, что "украли у Ливерпуля чемпионство". Конечно, это не так – они лишь лишили красных шансов, которые и так были невысокими.

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Сейчас, в феврале 2025-го, они значительно выше.

Между тем Эвертон как боролся за выживание, так и продолжает. Никакого даже намека на прогресс.

"Гудисон Парк" – единственная их надежда на достойный результат против соседа, но и здесь драма, ведь именно сегодня 130-летняя арена примет свое последнее дерби.

Дабы как-то увеличить доход от проведения игр, боссы Эвертона за 760 млн фунтов построили в порту Ливерпуля новую арену "Брамли Мур" на 53,000 зрителей.

Тем временем старый "Гудисон" уже летом снесут.

"Ничего больше не будет, как раньше. Но когда ты – Эвертон, а на дворе 2025-й, то это и к лучшему, – рассуждает The Guardian. – Даже чудесный "Гудисон" в последнее время стал немного напоминать дом с привидениями, где много неудобной тишины и случайных стонов. Футбол здесь стал посредственным по стилю и стандартам".

Синхронно деградировали и фаны "Ирисок". Еще в 1989-ом они пели вместе после Хиллсборо, а в 2020-х полиции появилась работа, ведь новое поколение убеждено – это Ливерпуль привел к их беде, спровоцировав Эйзель и отстранение англичан от еврокубков.

Ну да, в 1986-м именно команда Говарда Кендалла выглядела лучше всех в Европе, но, черт возьми, уже почти 40 лет прошло!

Кто знает, может, новый стадион, а еще новый владелец миллиардер Дэн Фридкин оторвут наконец Эвертон от прошлого и направят в будущее?

Бедный, бедный паб Winslow – уже вскоре он останется без клиентов. Владелец говорит – будут пытаться выжить, как отель-музей.

Тем временем возле новой арены есть свой паб Bramley-Moore, где уже более века выпивают портовые докеры, и вся символика, баннеры, песни Эвертона понемногу перебираются туда. Здешняя хозяйка Анжела Бернс объясняет, что только привыкает к новой роли, но уже счастлива – неделю назад к ней набежала почти сотня фанов Эвертона из Скандинавии, которые выпили чуть ли не все пиво:

"Недавно кто-то пришел и попросил поставить You`ll never walk alone". Конечно, мы этого больше не делаем".

Все, как у Сапковского – что-то заканчивается, а что-то начинается.

Хорошо, что человечество придумало видео – с ним помнить доживающий последние дни "Гудисон" будет гораздо удобнее.