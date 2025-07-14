Звезд Лиона и Милана переманили – теперь нужно многих выгнать. Как проводит лето Манчестер Сити

"Чемпион" продолжает изучать летнее обновление европейских топ-клубов. Ранее мы рассказали про обновление Ливерпуля и Реала, а сейчас на очереди Манчестер Сити. Команда Гвардиолы закончила прошлый сезон без трофеев – и всеми силами стремится избежать новых неудач в будущем.

Исходные данные

Манчестер Сити провалил сезон, от начала до конца. Его не удалось даже относительно спасти: Кристал Пэлас в финале Кубка Англии и Аль-Хиляль в четвертьфинале клубного ЧМ лишили "горожан" шансов выиграть какой-либо трофей. Худший сезон в карьере Хосепа Гвардиолы, которая длится, между прочим, уже 18 лет.

В какой-то момент сам Гвардиола балансировал на грани отставки – так же, как Ман Сити балансировал на грани непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон – но в определённый момент клуб решил ему довериться. Проводить перестройку, возможно, в последний раз в Англии будет тот же человек, который сделал Ман Сити сильнейшим клубом Европы.

Что стабильно

Важно помнить: первую и, возможно, важнейшую часть перестройки клуб провёл ещё зимой. Мармуш, Хусанов, Нико Гонсалес и Рейс обошлись клубу более, чем в 200 миллионов евро, в связи с чем совсем уж безлимитными летние траты быть не могут.

При этом одно усиление является большим плюсом не только с количественной, но и с качественной точки зрения. Приз за лучший гол года для Мармуша выглядит таким себе признанием успеха – египтянин заиграл эффективно с самого начала. Реактивный и техничный, Омар больше подходит для контратакующего футбола, но позиционная игра Сити в прошлом сезоне была настолько беспомощной, что, может, такой игрок и стоит тактической революции.

Хусанов подарил миру много меметичных историй типа "миллионы узбеков голосуют за Абдукодира во всех выборах лучшего игрока", но вообще он совершил много ошибок и сел в запас. Рейс почти и не играл, Гонсалес играл, но слабо – и, в целом, именно поэтому по-настоящему перезапустить сезон Ман Сити не удалось. Но, конечно, полноценную предсезонку они получат – после половины сезона игроков в утиль не отправляет даже Ман Сити.

Плюс к этому надо помнить, что провальный сезон провальным сезоном, но у Сити в ростере вообще-то есть обладатель Золотого мяча. Родри почти одновременно получил Золотой мяч и разрыв крестообразных связок, из-за этого пропустил почти весь сезон – и именно с этого началось свободное падение "горожан". Нет сомнений, что в клубе это помнят – и надеются, что после восстановления испанец будет держать мировой уровень.

Кто уже пришёл

Райан Шерки. Он дебютировал в ЛЧ, сыграл больше ста матчей в чемпионате Франции, отметился голом и ассистом в матче против сборной Испании, он набирал три очка за матч с Айнтрахтом и забивал в обеих играх против МЮ... А ещё ему 21 год.

Шерки так давно на виду, что в возрасте меньше, чем у Рауля Асенсио, он остаётся опытнейшим игроком. В Лиге чемпионов он дебютировал в 16 лет, он четвёртый по юности игрок в истории турнира – и, наверное, с учётом откровенного читерства имени Мукоко пора уже считать его третьим. Лион за эти пять лет был очень слабым, бывал довольно сильным, был средним, но неизменно в его составе выходил Райан, который очень помогал своими голами и передачами.

В возрасте 21 года Райана уже можно считать игроком, который перерос Лион. 185 матчей (больше, чем у Лисандро Лопеса и Сонни Андерсона!), 29 голов, 45 голевых передач – уже немалое наследие. Пора переходить в топ-клуб – но большой вопрос, особенно в контексте любви Гвардиолы к экспериментам, где именно будет играть Шерки, за которого клуб заплатил 36,5 млн евро. Он очень универсален, почти одинаковое количество матчей сыграл как центральный атакующий полузащитник и как правый вингер – а может сыграть и слева, и нападающего.

Тиджани Рейндерс. В последнем сезоне Серии А он был признан лучшим полузащитником лиги – и, надо признать, непросто такого добиться в составе команды, которая полностью провалила сезон. В Милане Тиджани зарекомендовал себя как полузащитник, который очень классно разгоняет атаки из глубины – и даже за 55 миллионов такого можно было урвать только после непопадания Милана в еврокубки.

Райан Айт-Нури. Левый защитник, который, как и другой новичок по имени Райан, очень рано заявил о себе. К 24 годам у Айт-Нури уже пять сезонов в Премьер-лиге, 157 игр за Вулверхэмптон – и это при том, что и "волки" покупали его за хороший перфоманс в Анже. Всё бы ничего, но... Всё это время Айт-Нури почти никак не демонстрировал, что заслуживает приглашение в топ-клуб.

Левый защитник стабильно среднего уровня. Когда "волки" выдавали классный отрезок, хорошо в их составе смотрелся и Райан. Когда "волки" проваливались, плохо смотрелся и он – и, конечно, не он вытаскивал их из трясины. Это не говоря о том, что и команда в последние годы заняла 13-е, 14-е и 16-е места, а Айт-Нури, был далеко не лучшим в их составе. Весьма вероятно, что Сити выкладывает 36,8 миллиона евро за запасного игрока.

Кто уже ушёл

Кевин де Брёйне. Человек, которого фанаты называли "Король Кев" – и в этом не было ни грамма пафоса. Величайший игрок в истории Ман Сити, человек, переход которого сделал Ман Сити из выскочки настоящим топ-клубом. Но к 33 годам он перестал тянуть уровень самой динамичной лиги мира – и уехал в Наполи, где под него, по некоторым слухам, могут даже вернуть в оборот "десятку" Марадоны.

Кайл Уокер. Если де Брёйне принял решение уйти при первых же признаках спада, то Уокер держался за место до тех пор, пока не начали выгонять. Критическая потеря физических данных игроком, которому в мае исполнилось 35 лет, сделала его слабым звеном всей команды, из-за которого ломался весь игровой баланс. Капитанская повязка только множила негатив, сделала Кайла объектом хейта – и уже вторую часть прошлого сезона он провёл в Милане, а сейчас ушёл в Бёрнли.

Что ещё предстоит сделать

Одна из важнейших задач, которая стоит перед менеджерским отделом Ман Сити – избавиться от балласта. "Горожане", конечно, за один год преодолели "увлекательнейшее" путешествие в пропасть, но ещё осенью они котировались как сильнейший клуб мира. Реал в ЛЧ только по пенальти их прошёл, но он в этом турнире как на чит-кодах играет – а более современной и актуальной командой выглядел Сити.

И этот английский Реал набирал топовых игроков даже в запас. В итоге на максимум три позиции в центре поля у Сити есть Родри, Гонсалес, Нунеш, Рейндерс, Ковачич, Гюндоган, Бернарду Сильва, Калвин Филлипс – и ещё молодёжь, в которой выделяется Джеймс Макати. Он очень хорош, его просто убрать в аренду жаль – но если его оставить, есть риск, что он сыграет 100 минут за сезон.

И, конечно, тот же Калвин Филлипс выглядит давно отрезанным ломтем – но у него контракт до 2028-го года, и найти ему команду каждый раз всё сложнее и сложнее. Вест Хэм, потом Ипсвич – дальше пристроить Калвина гарантированно удастся только в Чемпионшип, но в таких случаях придётся платить большую часть зарплаты.

Проблема Ман Сити именно в том, что очень многие игроки не хотят его покидать до самого истечения контракта. Это касается и Калвина, и Грилиша, который в лучшем случае третий в очереди на любую из позиций, и многих других.

В центре обороны, например, ещё более фантастический перебор: Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке, Хусанов и Гвардиол. И даже не знаешь, кого выгонять. Стоунза? Он много травмируется, но благодаря технике любимчик Гвардиолы, который очень помог выиграть Лигу чемпионов. Аканджи? Точно не сейчас – в прошлом сезоне он играл много, часто. Диаш просто звезда, Аке нужен благодаря универсальности, Хусанов только пришёл, Гвардиол может, конечно, уйти на фланг, но больше помогает креативом именно из центра...

При этом на правом фланге обороны дыра, по атакующему полузащитнику вопросы, да и каждая травма Холанда выглядит катастрофой для клуба. Первая проблема самая животрепещущая – и её клуб, судя по всему, планирует решать благодаря трансферу Уэсли. Райт-бек Фламенго показал себя на клубном чемпионате мира во всей красе – быстрый, техничный, хорошо поддерживает атаку. Есть только одно "но": у бразильских клубов и так большие бюджеты, просто забрать у них лидера не получится. Альтернативные варианты усиления: Тино Ливраменто из Ньюкасла и Дензел Дюмфрис из Интера.

Но главная задача здесь и сейчас – избавиться от лишнего. Грилиш, Хусанов, Филлипс, Фоден, Рейс не помещаются сейчас даже в дублирующий состав – а если Гвардиола удивит и "повысит" кого-либо из них в "звании", это будет значить минимум времени для ещё более звёздного игрока. Конечно, наличие Саудовской Аравии упрощает задачу – но, тот же Грилиш, с учётом его образа жизни, не согласится туда переезжать ни за какие деньги.

Ман Сити входит в эпоху перемен, и если уж он решил провести её с Гвардиолой, то ему и придётся пойти на несколько тяжёлых расставаний.

Ориентировочный состав после летнего трансферного окна

Эдерсон (Ортега) – Гвардиол (Айт-Нури), Стоунз (Аканджи), Диаш (Аке), Уэсли (Льюис) – Родри (Нико Гонсалес), Бернарду Сильва (Нунеш), Рейндерс (Гюндоган) – Доку (Мармуш), Шерки (Савиньо) – Холанд (Мармуш)