Ярмоленко: Мы понимаем, зачем приехали на Евро-2024

Лидер киевского Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что команда приехала на Евро-2024, чтобы сделать все возможное и подарить украинцам положительные эмоции.

Такой комментарий он дал для Setanta Sports.

"Как мне встреча? Классно. Если честно, то не ожидал, что придет столько болельщиков. Лишь вчера услышал, что раздали более 3 тысяч билетов, то был приятно удивлен.

Позитивный настрой перед Евро. Мы понимаем, зачем мы сюда приехали, понимаем, что в стране война, насколько сейчас важно дать людям положительные эмоции. Мы все прекрасно понимаем и будем стараться делать все, чтобы люди получили немного позитива сейчас.

В плане кондиций у меня все нормально, как обычно. В паспорте уже 34, но самое главное, что я каждое утро просыпаюсь и с удовольствием иду на тренировку. Хочется работать, становиться лучше, а это самое главное.

Я не люблю загадывать, куда мы можем дойти до Евро. Это футбол, может произойти все, что угодно. Загадывать не буду. Я считаю, что нужно идти от игры к игре, исправлять ошибки, и тогда я уверен, что у нас все получится", — сказал футболист.

Напомним, сборная Украины провела три товарищеских матча перед стартом Евро-2024. В первом спарринге украинцы сыграли вничью с Германией, во втором уступили Польше, а в третьем разгромно победили Молдову.

На групповом этапе чемпионата Европы Украина сыграет против Бельгии, Словакии и Румынии.