Чак Вепнер: имеет украинские корни, отправлял в нокдаун Мухаммеда Али и стал прототипом Рокки Бальбоа

26 февраля исполнилось 86 лет Чаку Вепнеру, американскому боксеру, который стал прототипом знаменитого кинематографического персонажа Рокки Бальбоа. Мало кто знает, что Чак Вепнер имеет украинское происхождение.

Рокки Бальбоа – самый известный вымышленный боксер, герой фильма Сильвестра Сталлоне, как известно, имел прозвище Итальянский Жеребец (Italian Stallion). Но если пристально посмотреть на этническое происхождение его автора Сильвестра Сталлоне и его прототипа Чака Вепнера, то картина будет не очень итальянской.

Сильвестра Сталлоне вдохновил на создание сценария фильма "Рокки" (1976) бой между легендарным чемпионом мира Мухаммедом Али и претендентом Чаком Вепнером, который состоялся 24 марта 1975 года в городе Ричфилд (штат Огайо). Безоговорочный фаворит с большим трудом победил оппонента техническим нокаутом в 15-м раунде. А в 9-м раунде Вепнер сенсационно отправил чемпиона в нокдаун – четвертый и последний в карьере Величайшего (The Greatest).

Чак Вепнер и Сильвестр Сталлоне

Именно такой сюжет – когда откровенный андердог неожиданно дает равный и конкурентный бой чемпиону – придал творческий импульс малоизвестному тогда актеру Сильвестру Сталлоне. Результат известен: три Оскара (в том числе – за лучший фильм года) и семь номинаций (в том числе – две для Сталлоне: главная роль и оригинальный сценарий); 225 млн долларов сборов при бюджете 1,1 млн; место в списке культурного наследия США от Библиотеки Конгресса; начало успешной франшизы из шести картин (1976 – 2006).

Так кто же он – тот, кто стал прототипом Рокки?

Путь Чака

Чарльз Вепнер родился 26 февраля 1939 года в Нью-Йорке. Имеет украинское, немецкое и польское происхождение.

Парень рос и учился драться на улицах города Байонна, штат Нью-Джерси. Его перевезли туда, когда ему был всего год. Чак до 13 лет жил с матерью, дедом и бабушкой в комнате, которая была переоборудованным угольным сараем. О науке драки в Байонне он вспоминал:

"Это был тяжелый город с большим количеством людей из доков и военно-морской базы, и вам приходилось драться, чтобы выжить".

В юности Вепнер был заядлым спортсменом. В средней школе Байонны его рост (196 см) помог ему получить место в баскетбольной команде. Затем Чак играл в баскетбол в полицейской лиге.

Чак Вепнер

Еще в школе Вепнер решил присоединиться к морской пехоте США, вдохновленный фильмом "Боевой клич" (Battle Cry, 1955).

Там он стал членом боксерской команды, получил репутацию бойца, способного выдерживать мощные удары соперников, и стал армейским чемпионом на одной из авиабаз. В статье Sports Illustrated 1975 года говорилось, что Вепнер спас жизнь трем морским пилотам, вытащив их из горящих самолетов.

После службы герой нашего рассказа применял свои боксерские навыки, работая "вышибалой".

В 1964-м он стал профессиональным боксером и приобрел популярность как клубный боксер на Северо-Востоке, то есть, дрался в единственном регионе – это Нью-Йорк и города его родного штата Нью-Джерси. Он принадлежал к боксерам, которые страдали от обильных кровотечений в случае рассечений, поэтому быстро получил прозвище "Кровотечение из Байонны" (The Bayonne Bleeder). Это оскорбительное прозвище Чак сделал своим боевым псевдонимом.

"У меня было большое кровотечение. За всю карьеру мне наложили 328 швов. Мой нос сломали девять раз за 16 лет", – сказал он как-то в интервью BBC.

Вепнер семь лет (1967-1974) был чемпионом штата Нью-Джерси в тяжелом весе, но за это время потерпел несколько болезненных поражений в боях против звездных соперников из других регионов. В частности, это были технические нокауты от будущего чемпиона мира Джорджа Формана (август 1969) и экс-чемпиона мира Сонни Листона (июнь 1970).

Кстати, это был последний бой Листона. После боя Вепнеру понадобилось наложить 72 шва на лицо. Впоследствии, уже по завершению карьеры, Чак заявил, что Листон имел самый сильный удар среди всех боксеров, с которыми он когда-либо дрался.

После поражения от Листона Вепнер в сентябре 1970 года впервые дрался за океаном: в Лондоне против чемпиона Европы Джо Багнера, которому также уступил в третьем раунде техническим нокаутом (из-за рассечения глаза). Многие поклонники бокса тогда подумали, что его дни, как топового боксера, сочтены.

Однако после поражения от Багнера Чак выиграл девять из следующих одиннадцати боев, включая победу над бывшим чемпионом WBA в тяжелом весе Эрни Терреллом (июнь 1973, победа по очкам). Поднялся на 8 место в рейтинге, что давало ему формальное право претендовать на бой за титул чемпиона мира, которым тогда владел великий Мухаммед Али.

Судьбоносный бой против Али

Довольно неожиданно 36-летний Вепнер получил шанс на титульный бой.

Команда Али решила, что он может стать удобным соперником для чемпиона после его знаменитого боя против Джорджа Формана, вошедшего в историю как "Грохот в джунглях" (The Rumble in the Jungle, октябрь 1974, Киншаса, Заир).

Чак Вепнер и Мухаммед Али перед боем

Магнат из Кливленда Карл Ломбардо инвестировал 1,3 млн долларов для финансирования боя Вепнер – Али за титул в тяжелом весе. Али получил гарантию на 1,5 млн долларов, а Вепнер подписал контракт на 100 000 долларов. Это было значительно больше, чем любой из его предыдущих гонораров.

Али был абсолютным фаворитом: ставки на его победу принимались 10:1. Он тренировался достаточно расслабленно, комментируя, что его длительная успешная карьера базируется на не слишком изнурительной подготовке к боям против слабых соперников.

Тем временем, Вепнер провел восемь недель тяжелых тренировок в горах Кетскилл под руководством менеджера Эла Брауэрмана и тренера Билла Презанта.

Презант предсказал, что бой станет большим сюрпризом. До этого поединка Вепнер мог тренироваться полный рабочий день: ведь с 1970 года его обычный день состоял из утренних дорожных работ, а днем – из продажи алкогольных напитков. Затем он мог проводить вечера, тренируясь и спаррингуя в боксерских клубах Байонны.

Поединок состоялся 24 марта 1975 года на арене Richfield Coliseum в Ричфилде, штат Огайо, к югу от Кливленда. Перед матчем репортер спросил Вепнера, сможет ли тот выжить на ринге с чемпионом, на что Вепнер якобы ответил:

"Я выживал всю свою жизнь. Если я пережил морскую пехоту, я могу пережить Али!

Чемпион контролировал бой, во время которого претендент боксировал довольно грязно. Но в девятом раунде Вепнер отправил Али в нокдаун ударом в туловище. Правда, по словам Али, нокдаун произошел из-за того, что Вепнер в момент удара наступил ему на ногу. Чак пошел в свой угол и сказал Элу Брауэрману:

Чак Вепнер отправляет в нокдаун Мухаммеда Али

"Эл, заводи машину. Мы едем в банк. Мы миллионеры".

На это менеджер ответил:

"Тебе лучше обернуться. Он встает и выглядит разъяренным".

В оставшихся раундах Али решительно перебоксировал Вепнера, нанес ему рассечения над обоими глазами и сломал нос. Вепнер сильно отставал в судейских записках, когда Али отправил его в нокдаун за 19 секунд до конца 15-го раунда. Рефери посчитал до семи, перед тем, как объявить технический нокаут.

Мухаммед Али отправляет Чака Вепнера в нокаут

Одним из зрителей боя был Сильвестр Сталлоне, который был поражен стойкостью и достоинством претендента. В течение четырех дней он непрерывно писал сценарий фильма, который в будущем сделал его мегазвездой.

Жизнь после

После боя против Мухаммеда Али Вепнер еще девять раз выходил на профессиональный ринг – 5 побед и 4 поражения.

В 1976 году он дрался с реслером Андре Гигантом и проиграл после того, как Андре выбросил его с ринга. Тот бой, кстати, потом вдохновил Сталлоне на соответствующий сюжет в фильме "Рокки ІІІ" (эпизод с Халком Хоганом).

Реслер Андре Гигант "выносит" с ринга Чака Вепнера

Последний бой Вепнер провел 2 мая 1978 года: за титул чемпиона штата Нью-Джерси в тяжелом весе против проспекта Скотта Фрэнка, известного тяжелым левым хуком. Вепнер проиграл матч в 12 раундах решением судей, но снова продемонстрировал незаурядную стойкость. После этого он объявил о завершении карьеры. Его профессиональный рекорд составил 52 боя: 36 побед (17 КО), 14 поражений (9 КО), 2 ничьи.

После ухода из бокса Чак начал злоупотреблять наркотиками. В 1979 году Сильвестр Сталлоне хотел привлечь его в качестве спарринг-партнера в "Рокки II", но тот провалил кастинг из-за проблем с наркотиками.

В ноябре 1985 года Вепнер был арестован по обвинению в употреблении и распространении наркотиков, когда во время тайного полицейского расследования у него обнаружили четыре унции кокаина. Согласно соглашению о признании вины, он был приговорен в 1988 году к десяти годам лишения свободы. Чак просидел 17 месяцев в тюрьме, а затем провел еще 20 месяцев в программе интенсивного надзора в Нью-Джерси.

В 2003 году Вепнер подал иск в суд на Сильвестра Сталлоне, требуя оплаты за использование его в качестве источника вдохновения для цикла фильмов о Рокки.

Иск был урегулирован с актером в 2006 году на сумму, которая не разглашается.

Со своей стороны, Сталлоне неоднократно публично отрицал, что именно Вепнер вдохновил его на создание Рокки.

Вепнер более десяти лет работал со своей третьей женой Линдой в сфере продажи алкогольных напитков.

В 2011 году телекомпания ESPN показала документальный фильм под названием "Настоящий Рокки" (The Real Rocky).

Также о Чаке Вепнере сняли два игровых кинофильма: "Чак" (2016, в главной роли - Лив Шрайбер) и "Озорник" (The Brawler, 2019, в главной роли - Зак МакГоуэн).

В 2022 году статую Чака Вепнера открыли в парке Коллинз в Байонне.

Кстати, о связи с Украиной Сильвестра Сталлоне известно гораздо больше, чем у Чака Вепнера. Дедушка и бабушка его матери Жаклин (урожденной Лейбофиш) с отцовской стороны, Чарльз и Роза Лейбофиш, были еврейскими мигрантами из Одессы.

То есть Сталлоне – на четверть украинский еврей. В 2008 году Жаклин Сталлоне приезжала в Одессу и интересовалась судьбой своих предков.