Трагическая история Терри Савчука – легенды НХЛ с украинскими корнями

95 лет назад, 28 декабря 1928, родился Терри Савчук, один из лучших голкиперов в истории НХЛ. Его фантастические достижения поражают столь же, как его драматическая судьба.

Вот статистика успехов Терри Савчука. 4-кратный обладатель Кубка Стэнли (1952, 1954, 1955, 1967), 4-кратный финалист розыгрышей Кубка Стэнли 1957, 1961, 1963, 1964. Обладатель призов НХЛ Везина Трофи – лучшему голкиперу (1952, 1953, 1955, 1965) и Колдер Трофи – лучшему новичку лиги (1951). Семь раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ: 3 раза в первом составе (1951, 1952, 1953), 4 раза – во втором составе (1954, 1955, 1959, 1963).

Всего провел 1034 матча. Одержал 447 побед в регулярных чемпионатах, в том числе – 103 шатаута (сухие). Первый голкипер НХЛ, отыгравший 100 матчей на ноль. Уже через год после завершения карьеры попал в Зал славы НХЛ – несмотря на требование в три года (таких игроков всего 10 в истории). Клуб "Детройт Ред Вингз" в 1994 году навсегда вывел из пользования джерси с номером 1, под которым играл Савчук. О нем писали книги и снимали фильмы. В его честь в Канаде была выпущена почтовая марка. Его имя дали спорткомплексу" Terry Sawchuk Arena" в его родном Виннипеге.

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А вот список травм и болезней Терри Савчука мы приведем ниже. Отметим лишь 400 шрамов на лице вратаря, который играл без маски – потому что в его времена маска считалась проявлением трусости. В общей сложности за 21 год карьеры он перенес более 100 операций.

Путь к славе

Терри Савчук родился в рабочем пригороде канадского Виннипега в семье украинских эмигрантов из Галиции. Отец Луи Савчук работал на строительстве, мать Анна Масляк была домохозяйкой. Собственно, Терри, третий сын супругов (из четырех) был крещен как Тарас, но дело было в Канаде, поэтому его записали в документах под именем Терренс Гордон; он жил и стал известен как Терри Савчак – именно так произносили за океаном его украинскую фамилию.

Добавлю от себя, что в СССР 60-х о НХЛ писали очень мало. Поэтому о Терри Савчуке я впервые услышал по поводу его смерти (1970) и обратил внимание на его фамилию. Он был первым хоккейным Юки (Uke, "украинец", от Ukrainian), о котором мы узнали. Уже много лет спустя открыли для себя многих звезд НХЛ украинского происхождения. Кстати, некоторое время мы считали украинцами Стена Микиту (на самом деле словак) и братьев Фрэнка и Пита Маховлич (хорваты).

Старший брат Майк (Николай) занимался хоккеем, был вратарем. Он был настоящим кумиром для Терри; ребята часто вместо школы бежали на озеро, где гоняли шайбу по льду. Когда отец увидел игру Майка, он на все сбережения приобрел парню амуницию вратаря.

Терри с 10 лет начал занятия хоккеем в юношеском спортивном клубе, также играл в регби и бейсбол. Как-то во время игры в регби 12-летний парень неудачно упал на правую руку и подробил локтевую кость на 60 частей. Врачи почти сутки спасали конечность, которая в итоге зажила, но стала на 8 см короче.

Вскоре во время хоккейной тренировки Терри, отрабатывая броски, бросил камень и попал в грудь 17-летнему Майку. Старший брат имел порок сердца, о котором никто не знал; он умер, не доехав в больницу.

Терри очень грустил, поглядывая на вратарские доспехи Майка. В конце концов, он решил завершить дело брата и стать голкипером. Даже с изуродованной рукой парень смог привлечь к себе внимание скаутов клуба "Детройт Ред Вингз". Ему предложили любительский контракт и вернули в Канаду – заканчивать школу.

В 15 лет Терри взяли в юношеский состав виннипегской бейсбольной команды "Элмвуд Джаентс", где он провел несколько удачных сезонов, став чемпионом Лиги провинции Манитоба. Когда ему исполнилось 17 лет, его отец упал со строительных лесов и травмировал спину. Юноше, работавшему подсобником в пекарне, пришлось стать единственным кормильцем в семье. Окончив школу, он решил не учиться дальше, а профессионально заниматься спортом. В это время "Детройт Ред Вингз" предложил Терри первый профессиональный контракт, выписав чек на 2 тысячи долларов. До 1950 года Савчук играл за фарм-клубы "Детройта": "Голт Ред Вингз", "Виндзор Спитфайрс", "Омаха Найтс" и "Индианаполис Кэпиталз".

В день своего 18-летия, в матче за команду Омахи Терри получил тяжелую травму: летящая со страшной силой шайба попала ему в глаз. К счастью рядом оказался квалифицированный хирург, который успешно провел операцию.

За "Детройт" Терри Савчук дебютировал в сезоне-1949/1950. После того как в январе 1950-го основной голкипер команды Гарри Ламли получил травму, новичок выдал такую блестящую серию, что Ламли продали в "Чикаго Блэк Хоукс", а Юки (именно так все болельщики "Детройта" звали Савчука) крепко занял место воротах. Он отстоял 11 матчей насухо и получил "Калдер Профи" – кубок лучшему дебютанту НХЛ.

Больничный список

В сезоне 1951/52 Терри Савчук простоял в воротах от первой до последней минуты все 70 матчей. В 12-ти – не пропустил ни одной шайбы. Тогда "Детройт" завоевал Кубок Стэнли, а Савчук получил "Везина Трофи" – приз лучшему голкиперу лиги. Именно в 1952 году во время серии плей-офф возникла традиция Детройта, известная как Легенда Осьминога: 15 апреля перед началом первого матча полуфинала против "Торонто" братья Пит и Джерри Кузимано, владельцы гастронома, швырнули на лед арены "Олимпиа Стедиум" осьминога. Животное с восемью конечностями должно было символизировать количество необходимых для получения Кубка Стэнли побед в полуфинальной и финальной сериях. Действительно, тогда "Детройт" с Савчуком на воротах вынес на ноль (sweep) сначала "Торонто Мэйпл Ливз", а затем "Монреаль Канадиенс".

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Для Савчука тот сезон стал печально важным из-за того, что главный тренер клуб Джек Адамс потребовал сбросить вес. Сгон веса изменил характер парня: он стал мрачным, молчаливым, нелюдимым, никогда не общался с прессой, вместо того, чтобы давать интервью, решал кроссворды. В последующие годы он пытался вернуть вес, но безуспешно. Его рост составлял 180 см, а вес – 88 кг.

Терри страдал от необходимости играть почти каждый день, несмотря на травмы: ведь в команде вообще не было запасного вратаря. Именно Савчук первым из хоккейных голкиперов стал играть в низкой стойке, согнувшись почти на 90 градусов. Это была вынужденная мера: из-за лордоза и артрита Терри просто физически было трудно выстоять весь матч ровно. По этой же причине он также не мог спать больше двух часов подряд...

В 1954 году Савчук попал в ужасную автокатастрофу: многочисленные переломы, сотрясение мозга, проколотые легкие, вывернутые плечи. Среди других медицинских "достижений" крупного голкипера впоследствии были: три операции на правом локте, аппендэктомия, бесчисленное количество порезов и синяков, разрыв спинных дисков, невроз обеих ног, сломанная нога, коллапс легкого, разрыв межпозвоночных дисков в спине и перерезанные сухожилия на руке…

В 1955 году "Детройт" нашел перспективного молодого голкипера и продал Савчука в "Бостон Брюинс". Игра не пошла: жена и дети (Савчук женился в 1953 году на Патрисии Мори) остались в Детройте, рядом не было друзей. После частых наркозов Терри заболел мононуклеозом, инфекционная болезнь крови мучила лихорадкой, тяжелой ангиной, резким похудением, головной болью. Врачи констатировали полное нервное истощение и посоветовали уйти из спорта. Терри заявил, что навсегда покидает большой хоккей и занялся продажей машин и страховок.

Но тут "Детройт" решил вернуть мастера и выменял его, отдав в "Бостон" молодого форварда Джонни Буцика, также Юки. Терри отыграл за "Ред Вингз" еще семь хороших сезонов.

А потом история повторилась: в 1964 году "Детройт" снова увидел молодого голкипера и выставил Савчука на продажу, где его охотно приобрел "Торонто". 35-летний Терри на пару с другим вратарем-ветераном 43-летним Джонни Бавером отблагодарили клуб за доверие и в сезоне-1966/67 привели "Мэйпл Ливз" к Кубку Стэнли.

Кризис и крах легенды

Далее в карьере Терри Савчука были по одному сезону в "Лос-Анджелес Кингз", снова в "Детройте" и в "Нью-Йорк Рейнджерс".

Многочисленные травмы и болезни, нагрузка и напряжение негативно повлияли на психику голкипера, привели к депрессиям и алкоголизму. К сожалению, Терри Савчук ярко проиллюстрировал пословицу "Посеешь характер – пожнешь судьбу". Его семейная жизнь была разрушена: жена и 7 детей жили в Детройте, она несколько раз подавала на развод, который таки состоялся в 1969 году. Там было все: и алкоголизм, и физическое и вербальное абьюзерство, и супружеские измены (в 1967 году от Терри в Торонто забеременела девушка).

Терри, играя за "Нью-Йорк", получал приличную плату, поэтому позволил себе на пару с форвардом "Рейнджерс" Роном Стюартом снять коттедж на берегу Лонг-Айленда. 29 апреля 1970 года во время приготовления барбекю у коттеджа коллеги выпили, поссорились по вопросу арендной платы за жилье, а затем жестоко подрались. Савчук зацепился ногой за мангал и неудачно упал, потерпев несколько внутренних повреждений. По другой версии, это был удар коленом Стюарта. Голкиперу удалили желчный пузырь, затем сделали еще две операции на разорванной стекающей кровью печени. Полиции и журналистке, посетившей Терри в госпитале, он сказал, что это был несчастный случай, за который он полностью берет ответственность на себя.

Терри Савчук скончался ночью 31 мая 1970 года. Его похоронили в пригороде Детройта Понтиака рядом с родителями.

Что касается спортивного наследия и почитания памяти голкипера – смотрите выше. Отметим, что рекорд Савчука в 103 сухих матчей продержался 46 лет – только в 2009 году его побил Мартин Бродо.

Многие специалисты и поклонники хоккея считают Терри Савчука лучшим голкипером в истории мирового хоккея. И для этого есть все основания.