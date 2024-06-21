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УЕФА начала расследование по инциденту с призывом к убийству сербов на Евро-2024

Владислав Уткін — 21 июня, 14:49
УЕФА начала расследование по инциденту с призывом к убийству сербов на Евро-2024

УЕФА начала расследование по делу поведения болельщиков Хорватии и Албании во время матча второго тура Евро-2024 по футболу (2:2).

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

"В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня был назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования по потенциальному расистскому и/или дискриминационному поведению болельщиков, которое, вероятно, имело место во время чемпионата Европы 2024 года", — отмечается в заявлении.

Напомним, во время поединка от болельщиков с трибун раздавались призывы к убийству сербов. После этого инцидента Сербия заявила, что снимется с турнира, если УЕФА не накажет болельщиков обеих сборных.

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