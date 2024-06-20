Сборная Сербии вырвала ничью в Словении на Евро-2024

Сборная Словении не удержала победу над Сербией в матче 2 тура Евро-2024.

Поединок завершился со счётом 1:1. Жан Карничник вывел свою команду вперед на 69-й минуте игры. Однако вышедший на замену Лука Йович сумел забить в добавленное арбитром время и восстановить паритет.

Чемпионат Европы-2024, Германия

Группа C, 2 тур, 20 июня

Словения — Сербия 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 69 Карничник, 1:1 - 90+5 Йович

После двух туров Словения заработала 2 очка. Сербия заработала первые зачетные баллы на Евро-2024. В группе B также играют Англия и Дания, которые проведут поединок в 19:00.

В следующей игре сербы сыграют с датчанами, а словенцы проведут матч против Англии. Обе встречи пройдут во вторник, 25 июня. Начало – в 22:00 по киевскому времени.