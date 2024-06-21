С Ярмоленко и Трубиным: сборная Украины назвала стартовый состав на матч против Словакии

Украинская ассоциация футбола обнародовала официальный состав сборной Украины на матч второго тура чемпионата Европы-2024, в котором команда Сергея Реброва сойдется со сборной Словакии.

В старте "сине-желтых" выйдут Анатолий Трубин и Андрей Ярмоленко. На скамейке запасных остались Андрей Лунин и Виктор Цыганков.

Стартовый состав

Украина: 12. Анатолий Трубин; 17. Александр Зинченко; 22. Николай Матвиенко; 13. Илья Забарный; 24. Александр Тымчик; 18. Владимир Бражко; 19. Николай Шапаренко; 14. Георгий Судаков; 7. Андрей Ярмоленко; 10. Михаил Мудрик; 11. Артем Довбик;

Запасные: 1. Георгий Бущан; 23. Андрей Лунин; 26. Богдан Михайличенко; 3. Александр Сваток; 4. Максим Таловеров; 21. Валерий Бондарь; 24. Александр Тымчик; 5. Сергей Сидорчук; 6. Тарас Степаненко; 16. Виталий Миколенко; 10. Михаил Мудрик; 2. Ефим Конопля; 15. Виктор Цыганков; 9. Роман Яремчук. 25. Владислав Ванат; 8. Руслан Малиновский; 20. Александр Зубков.

Матч состоится на "Дюссельдорфе Арене" в Дюссельдорфе (Германия) и будет вторым для сборной Украины на Евро-2024. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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Факты о матче

Это 9-я встреча между сборными Украины и Словакии. Преимущество у украинцев (+3=3-2);

Обслуживать матч будет бригада арбитров из Англии во главе с 39-летним Майклом Оливером. Его помощниками будут Стюарт Берт и Дан Кук. Четвертый судья – нидерландец Сердар Гезюбююк. Видеопомощником арбитра будет англичанин Дэвид Кут, а его ассистентами будут немцы Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт;

Словаки забили на 1 гол больше, чем украинцы в этом противостоянии. У них 10 забитых мячей;

Сборная Украины почти в 2,5 раза дороже Словакии (379 против 156,4 миллионов евро);

Средняя цена украинца на Евро-2024 почти 15 миллионов евро, в то время как у Словакии - 6,02 миллиона;

Состав украинской команды младше сборной Словакии в год (26,3 против 27,3 лет)

Средний возраст сборной Украины один из самых низких на Евро (26,3). Украина разделяет 4 строчку с Нидерландами по этому показателю;

Украина шестая с конца по количеству легионеров в составе. Что интересно, больше всего их в составе Дании – 100%;

Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка являются лучшими бомбардирами в истории противостояния среди украинцев, у них 2 гола (столько еще у словака Роберта Мака, это лучший результат);

Самая большая победа Словакии – 4:1 в ноябре 2018 года, у Украины – 3:2 в феврале 2009-го;

Андрей Ярмоленко сыграл во всех (12) предварительных матчах сборной Украины на чемпионатах Европы, причем в 11 из них выходил со стартовых минут;

Для сборной Украины это 4 Евро в общей сложности и 4 подряд. Лучший результат был на чемпионате Европы-2020, тогда украинцы дошли до четвертьфинала;