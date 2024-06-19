Германия сыграет с Венгрией, Шотландия встретится со Швейцарией: расписание матчей Евро-2024

В среду, 19 июня, на чемпионате Европы по футболу будут сыграны первые матчи второго тура.

В группе А состоится два поединка. Лидер квартета сборная Германии примет Венгрию, а вторая команда группы Швейцария встретится с Шотландией.

Еще один матч будет сыгран в группе В, где Хорватия сыграет с Албанией.

Евро-2024, Германия

2 тур, Группа А, 18 июня

19:00 Германия - Венгрия.

22:00 Шотландия - Швейцария.

Группа В

16:00 Хорватия - Албания.

В предыдущий игровой день сборная Т вречье победила Грузию , а Португалия дожала Чехию.

Напомним, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи континентального первенства будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.