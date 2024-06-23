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Роналду вошел в тройку игроков с наибольшим количеством побед на крупных турнирах

Станіслав Лисак — 23 июня, 09:20
Роналду вошел в тройку игроков с наибольшим количеством побед на крупных турнирах

Победа сборной Португалии над Турцией в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 стала для нападающего португальцев Криштиану Роналду 23-й на крупных турнирах (чемпионат мира и Европы, – прим).

Об этом сообщает OptaFranz.

5-кратный обладатель Золотого мяча сравнялся по этому показателю с легендой сборной Германии Филиппом Ламом. Большее количество побед имеют два других бывших игрока "бундестим" — Бастиан Швайнштайгер и Мирослав Клозе (25).

Отметим, что Роналду будет возможность улучшить этот показатель и единолично возглавить список, в случае выхода в полуфинал континентального первенства.

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