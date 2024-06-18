Позвоню Степаненко, чтобы тот заканчивал карьеру — Рац прокомментировал матч Румыния — Украина

Бывший защитник донецкого Шахтера Разван Рац поделился впечатлениями от матча Румынии и Украины в первом туре Евро-2024.

Слова румына приводит издание Fanatik.

"На трибунах было очень приятно — я видел полный стадион румын. Думаю, было 50 тысяч румын, атмосфера была очень приятная. Украинцев вообще не было слышно.

Собираюсь позвонить Степаненко и скажу, чтобы он заканчивал карьеру. Я был в ложе, но не среди болельщиков. Еще несколько лет тому назад я был на поле. Достаточно необычно быть болельщико — ты испытываешь эмоции по-разному.

Украина вообще не играла, выглядела апатично, а у нас все удалось. Разница была видна с самого начала и до конца", — сказал Рац.