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Путин ху**о: на российском телевидении показали кричалку грузинских фанатов

Станіслав Лисак — 18 июня, 22:43
Путин ху**о: на российском телевидении показали кричалку грузинских фанатов

Во время матча первого тура группового этапа Евро-2024 между сборной Турции и Грузии (3:1) болельщики Сакартвело скандировали известную кричалку "Путин х**ло".

Этот момент попал в трансляцию российского канала МатчТВ. После нескольких секунд показа грузинских фанатов кадр сменился на трибуну с болельщиками сборной Турции.

Следующий матч Грузия сыграет 22 июня против Чехии. В этот же день Турция встретится с Португалией.

В преддверии матча турецкие и грузинские болельщики устроили массовую драку на "Вестфалленштадионе" в Дортмунде.

Ранее во время матча ЧЕ флаги России появились на трибунах сербских болельщиков во время матча их земляков со сборной Англии (0:1), которые давно благосклонно относятся к России и поддерживают связи с российскими фанатами в разных видах спорта.

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