Федерация футбола Венгрии сообщила о состоянии Варги после потери сознания в игре с Шотландией

Футболист сборной Венгрии Барнабаш Варга находится в больнице в Штутгарте после столкновения в матче против Шотландии (1:0), его состояние стабильное.

Об этом сообщает местная футбольная федерация.

"Состояние Барнабаша Варги стабильное! Он сейчас находится в одной из больниц Штутгарта! Мы немедленно сообщим вам, если появятся какие-либо новости о его самочувствии", — говорится в сообщении.

Varga Barnabás állapota stabil! A @Fradi_HU játékosa jelenleg már az egyik stuttgarti kórházban van! Állapotáról újabb hír esetén azonnal tájékoztatást adunk! #csakegyutt #magyarok #SCOHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 23, 2024

Напомним, Варга получил травму на 69 минуте поединка во время штрафного, в котором вратарь шотландцев локтем попал в голову игроку. После столкновения Варга оказался на газоне. Его сразу отгородили от камер и позвали врачей, после чего футболиста вывезли с поля.

Венгрия проиграла Германии в матче второго тура группового этапа Евро-2024 по футболу, а в первом туре уступила Швейцарии.

По итогам 3 туров группового этапа венгры заняли третье место. У них в активе 3 балла. Они претендуют на выход в 1/8 финала.