Какой результат нужен сборной Украины в матче со Словакией, чтобы выйти в плей-офф

В пятницу, 21 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу сборная Украины сыграет против Словакии во втором туре группового этапа. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовый онлайн игры.

Учитывая поражение в прошлом матче от Румынии, украинцам очень нужна победа над словаками, чтобы зацепиться за шанс выйти в плей-офф. Однако, даже без 3 баллов в этом матче наша сборная теоретически может выйти в следующий раунд.

Какая ситуация сейчас в группе Е

На расписание возможных событий также повлияла сенсационная победа Словакии над Бельгией. Сейчас ситуация в группе такова:

Румыния – 3 очка (+3 разница забитых/пропущенных); Словакия - 3 (+1); Бельгия - 0 (-1); Украина - 0 (-3).

Что нужно сборной Украины, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024

Первый вариант: победа над Словакией и последующая победа над Бельгией и борьба за первое место в группе.

Второй вариант: победа над Словакией и ничья с Бельгией. Тогда Украина может занять 1-4 место (все решит разница мячей и результаты других матчей группы). Для этого пути требуется разгром над Словакией. Можно и без разницы, если румыны и словаки не распишут мировую. Тогда у нас будет минимум 3 строчка.

Третий вариант: победа над Словакией и поражение от Бельгии. Тогда нам поможет только победа Румынии над словаками. Да, мы окажемся на 3 месте с 3 баллами и, конечно, этого может и не хватить. Однако ситуация в других группах такова, что их 3-е место может набрать еще меньше очков, потому что было много ничьих.

Если же мы проигрываем или сыграем вничью, то единственной возможностью выйти дальше будет победа над Бельгией. Нет, конечно может случиться такое, что хватит и ничьей (если будет ничья и в матче со словаками), но для этого должны сложиться звезды. То есть бельгийцы должны проиграть Румынии, а в двух других группах 3 место не должно набирать более 2 баллов. Но сейчас такое возможно, ведь у каждой из групп до сих пор есть такая возможность, в частности, в квартетах А, В и С, которые уже сыграли во 2 туре.

Как мы видим, на бумаге у сборной Украины есть шансы с любым результатом, но желательно побеждать Словакию и побеждать разгромно. Ибо зачем испытывать судьбу лишний раз?