Natus Vincere сенсационно не смогли выйти в плей-офф PW Shanghai Major 2024

8 декабря состоялся пятый матч Perfect World Shanghai Major 2024 для украинской команды Natus Vincere(1) с Counter-Strike 2.

"Рожденные побеждать" проиграли норвежской организации HEROIC (7). NAVI провалили первую карту, но потом сумели унести следующую. Однако на решающей карте лучше себя проявил соперник.

Первый раунд проходил на Mirage – пик HEROIC. Команда Андрея B1ad3 Городенского просто провалилась, отдав карту оппоненту без боя.

На карте Nuke все прошло диаметрально обратно. NAVI вырвались в лидеры, что позволило на кураже сравнять счет.

Десайдером была карта Ancient. Украинской организации "везло". NAVI повели со счетом 6:3, но соперник сдаваться не собирался и забрал 6 раундов подряд.

Прервал серию успехов норвежцев Михай "iM" Иван, а затем снова "на фарте" удалось приблизиться вплотную – 8:9. Natus Vincere благодаря успешной закупке сравняли счет.

Однако концовка игры была полностью за Heroic – 13:9 в итоге. NAVI сенсационно не сумели выйти в плей-офф.

В первом поединке на турнире "рожденные побеждать" одолели американскую Liquid, а дальше в невероятно драматической игре уступили бразильской MIBR. В матче со счета 1-1 украинская команда разгромно проиграла россиянам из Team Spirit. Затем последовала победа над GamerLegion.

Сам мейджор продлится до 15 декабря. Призовой фонд – 1,25 млн долларов.

Отметим, что именно NAVI стали триумфаторами предыдущего мейджора PGL Major Copenhagen 2024, состоявшегося весной.

Perfect World Shanghai Major 2024

Elimination Stage, 4 тур, 7 декабря

Heroic (Норвегия) – Natus Vincere (Украина) 2:1 (13:3 Mirage, 5:13 Nuke, 13:9 Ancient)

Напомним, другая украинская организация Passion UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, не смогла преодолеть групповой этап.

Сначала команда досадно уступила немецкой BIG, однако затем одолела американскую Complexity и бразильскую MIBR.

Далее у Passion UA было две попытки выйти в Elimination Stage, однако оба матча команда проиграла: сначала GamerLegion, а затем Wildcard.