NAVI с победы стартовали в стадии легенд Perfect World Shanghai Major 2024

Сегодня, 5 декабря, состоялся первый матч Perfect World Shanghai Major 2024 для украинской команды Natus Vincere(1) с Counter-Strike 2.

"Рожденные побеждать" одержали победу над американским клубом Liquid (13). Игра прошла в формате Best of 1 на карте Nuke. NAVI не очень уверенно сыграли в первой половине, однако успешно провели T-сайд и завершили поединок со счетом 13:10.

В составе Natus Vincere выступают два украинца, литовец, румын и финн.

Валерий "b1t" Ваховский (Украина);

Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);

Михай "iM" Иван (Румыния);

Игр "w0nderful" Жданов (Украина);

Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).

Perfect World Shanghai Major 2024

Elimination Stage, 1 тур

5 декабря

Natus Vincere (Украина) – Liquid (США) 1:0 (Nuke 13:10)

Elimination Stage продлится с 5 по 12 декабря. В плей-офф пройдут всего восемь лучших команд. Все этапы, кроме решающих матчей, будут проходить в формате best-of-1.

Сам мейджор продлится до 15 декабря. Призовой фонд турнира составляет 1,25 млн долларов.

Напомним, другая украинская организация Passion UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, не смогла преодолеть групповой этап.

Сначала команда досадно уступила немецкой BIG, однако затем одолела американскую Complexity и бразильскую MIBR.

Далее у Passion UA было две попытки выйти в Elimination Stage, однако оба матча команда проиграла: сначала GamerLegion, а затем Wildcard.