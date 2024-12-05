NAVI досадно уступили MIBR во втором матче на Perfect World Shanghai Major 2024

Сегодня, 5 декабря, украинская киберспортивная команда Natus Vincere (1) провела второй матч в рамках стадии легенд одного из самых престижных турниров года Perfect World Shanghai Major 2024 из Counter-Strike 2.

"Рожденные побеждать" в близкой игре уступили бразильскому коллективу MIBR (17). Игра прошла в формате Best of 1 на карте Inferno. NAVI провалили первую половину, проиграв 9 раундов подряд, однако сумели перевернуть ход событий и выиграть сократить разницу до одного раунда.

Natus Vincere были в одном шаге до того, чтобы перевести игру на овертаймы, однако капитан команды "Aleksib" проиграл клатч 1 в 1 и "рожденные побеждать" потерпели поражение.

Следующую игру украинская команда проведет завтра, 6 декабря. NAVI попали в сетку 1:1 и сыграют с командой, которая также одержала одну победу и потерпела одно поражение в первый игровой день. MIBR завтра проведут первый поединок за выход в плейоф.

Отметим, что в составе Natus Vincere выступают два украинца, литовец, румын и финн.

Валерий "b1t" Ваховский (Украина);

Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);

Михай "iM" Иван (Румыния);

Игр "w0nderful" Жданов (Украина);

Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).

Perfect World Shanghai Major 2024

Elimination Stage, 2 тур, 5 декабря

Natus Vincere (Украина) – MIBR (Бразилия) 0:1 (Inferno 11:13)

Elimination Stage продлится с 5 по 12 декабря. В плейоф пройдут всего восемь лучших команд. Все этапы, кроме решающих матчей, будут проходить в формате best-of-1.

Сам мейджор продлится до 15 декабря. Призовой фонд турнира составляет 1,25 млн долларов.

Напомним, другая украинская организация Passion UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, не смогла преодолеть групповой этап.

Сначала команда досадно уступила немецкой BIG, однако затем одолела американскую Complexity и бразильскую MIBR.

Далее у Passion UA было две попытки выйти в Elimination Stage, однако оба матча команда проиграла: сначала GamerLegion, а затем Wildcard.