NAVI сыграют против россиян на Perfect World Shanghai Major 2024

6 декабря, ориентировочно в 5:00 по Киеву, начнется третий матч Perfect World Shanghai Major 2024 для украинской команды Natus Vincere (1) с Counter-Strike 2.

"Рожденные побеждать" сыграют против россиян со Spirit (4). Игра пройдет в формате Best of 1 и будет транслироваться на Twitch и YouTube-канале Maincast. Этот соперник неудобен для NAVI, за последние 5 игр у украинцев только 1 победа.

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После первых матчей обе команды попали в сетку 1/1 (1 победа и 1 поражение). Для выхода в плей-офф нужно одержать 3 победы, если коллектив трижды проиграет, то вылетит из турнира.

Elimination Stage продлится с 5 по 12 декабря. Далее пройдут всего восемь лучших команд. Все этапы, кроме решающих матчей, будут проходить в формате best-of-1. Сам мейджор продлится до 15 декабря. Призовой фонд – 1,25 млн долларов.

В первом поединке на турнире "рожденные побеждать" одолели американскую Liquid, а дальше в невероятно драматической игре уступили бразильской MIBR.

Perfect World Shanghai Major 2024

Elimination Stage, 3 тур

6 декабря

Natus Vincere (Украина) – Spirit (-)

Напомним, другая украинская организация Passion UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, не смогла преодолеть групповой этап.

Сначала команда досадно уступила немецкой BIG, однако затем одолела американскую Complexity и бразильскую MIBR.

Далее у Passion UA было две попытки выйти в Elimination Stage, однако оба матча команда проиграла: сначала GamerLegion, а затем Wildcard.