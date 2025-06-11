Учимся понимать Counter-Strike 2. Эйс, клатч, rush B и другие нюансы самой популярной кибердисциплины в Украине

Counter-Strike 2 – самая популярная киберспортивная дисциплина в Украине и одна из самых популярных в мире.

Накануне основной стадии самого престижного турнира первого сезона 2025 года в этом виде, BLAST.tv Austin Major, Чемпион подготовил пособие, которое поможет разобраться в этом виде киберспорта и с комфортом смотреть соревнования или начать играть самим.

Что вы найдете в этом пособии?

Что такое Counter-Strike 2 – краткий обзор истории и особенностей спорта;

Как проходит сезон в CS 2 – календарь соревнований, правила;

Кто участвует – лучшие команды мира и Украины;

Особенности формирования участников соревнований – что такое рейтинг Valve и как он формируется;

Где смотреть соревнования по Counter-Strike 2 в Украине?

Что такое Counter-Strike 2?

Это мультиплеерная (игры, в которых одновременно играют два или более игроков) компьютерная игра в жанре тактического шутера от первого лица, разработанная компанией Valve: она формирует правила игры и влияет на организацию турниров, однако собственно организацией занимаются сторонние, частные компании.

В классическом матче участвует две команды по 5 человек, а у профессиональных коллективов еще есть тренер. Команды поделены на две противоположные фракции – террористов и контртеррористов. Первая половина игры длится 12 раундов, после чего игроки меняют стороны. Карта завершается, когда одна из команд набрала 13 очков (при условии, что у соперника на 2+ балла меньше).

Если по итогам двух сторон победитель не определяется – счет 12:12, то начинаются овертаймы: 6 раундов, по 3 за каждую сторону. Для победы надо забрать 4 раунда за одну серию дополнительных.

THE 3VS5 TO SEND US TO TRIPLE OVERTIME! 🤯 pic.twitter.com/euBxhKU8Ko — BLAST Premier 💥 (@BLASTPremier) June 9, 2025

Для победы за сторону террористов нужно либо убить всех соперников за время раунда (1 минута 55 секунд), либо установить бомбу, которая через 40 секунд взорвется. Установка бомбы примерно 3 секунды.

За сторону контртеррористов нужно либо убить всех соперников, либо разминировать бомбу (5 секунд с набором сапера и 10 секунд без него), либо не дать ее установить за время раунда.

Также каждая отдельная сторона имеет собственные особенности: разное оружие, разные гранаты (террористы имеют Коктейль Молотова за 400$, а контртеррористы зажигательную гранату за 500$).

Кроме того, в игре присутствуют разные карты и на каждой есть разный баланс, где одна или другая сторона может преобладать в среднем, хотя в современном CS почти везде сохраняется баланс 50 на 50.

В игре присутствует определенный ограниченный мап-пул (map pool) – набор карт, который утвержден Valve для турниров. Сейчас туда входят, например, Mirage, Inferno, Nuke, Ancient, Anubis, Train, и Dust2 (может меняться с обновлениями).

Во время матчей формата best of 3 (до двух побед) каждая команда обычно банит (удаляет) по несколько карт, затем пикает (выбирает) одну. Если после двух карт счет 1:1, оставшаяся третья карта – это и есть десайдер (decider), то есть решающая карта.

История Counter-Strike

История дисциплины начинается в 2000 году, когда она вышла на рынок, как самостоятельная игра. До этого CS был модом другой невероятно успешной игры от Valve – Half Life. Авторами мода были Мин "Goosman" Ле и Джесс "Cliff" Клифф.

Почти сразу появились и общие матчи, а уже в 2001-м был проведен первый крупный международный турнир – Cyberathlete Professional League Winter Championship.

Зимний чемпионат профессиональной лиги "Киберспортсмен" 2001 года

Последним значительным обновлением оригинальной игры Counter-Strike была версия 1.6 в 2003 году, эту часть многие старые фанаты до сих пор считают лучшей во франшизе.

Первым официальным продолжением стала игра Counter-Strike: Source (CS:S), выпущенная 1 ноября 2004 года. Игра была раскритикована сообществом CS, которое считало, что уровень мастерства в игре был значительно ниже, чем в CS 1.6. Это вызвало раскол во мнениях профессиональных игроков относительно того, в какую игру играть на соревнованиях.

Valve, спонсоры и организаторы турниров выступали за то, чтобы на турнирах играли в новую CS:S, но подавляющее большинство профессиональных игроков CS отказалось играть в нее из-за ее очевидных недостатков.

Популярность киберспорта Counter-Strike постепенно снижалась в конце 2000-х и в начале 2010-х годов. Это было частично связано с расколом в соревновательной сцене, а также с появлением нового жанра MOBA, который преодолел предыдущую доминанту Counter-Strike на рынке командных киберспортивных игр.

Только в 2012 году мир увидел Counter-Strike: Global Offensive. Она продержалась столько же, как и ее предшественник – 11 лет. Современная версия – Counter-Strike 2 – вышла в релиз в 2023 году.

Заметим, что украинская организация Natus Vincere вошла в ранг легендарных благодаря своим выступлениям в 2010-2011 годах. Это единственный клуб, который не пропустил ни одного Мейджора (самый престижный турнир сезона), а также украинцы стали победителями первого Мейджора в истории Counter-Strike 2.

Как проходит сезон CS 2?

Один сезон в киберспортивном Counter-Strike 2 длится полгода. Главным турниром сезона всегда является Мейджор, к которому команды готовятся с особым вниманием и после которого на профессиональной сцене происходит много переходов игроков.

Если уж зашла речь о Мейджорах, то стоит заметить, что с перехода на новую версию игры мы имеем по два турнира от Valve в год:

BLAST.tv Austin Major 2025: 3 – 22 июня 2025 года;

Starladder Budapest Major 2025: 24 ноября – 14 декабря 2025.

StarLadder is back to the CS2 Major Circuit! 🖤



This winter, from Nov 24 to Dec 14, the world’s best teams will gather in 🇭🇺 Budapest, Hungary, to compete for a $1,250,000 prize pool and the title of StarLadder Budapest Major champion! pic.twitter.com/sgivaEop3h — StarLadder CS2 (@StarLadder_CS) May 12, 2025

В целом турниры можно распределить по организаторам, среди которых можно выделить шесть главных.

Распределение по организаторам и календарь турниров в 2025 году

BLAST

BLAST Bounty Spring 2025 – 23-26 января ( победитель – Spirit ).

BLAST Open Spring 2025 – 19-30 марта ( победитель – Vitality ).

BLAST Rivals Spring 2025 – 30 апреля-4 мая (победитель – Vitality).

BLAST Bounty Fall 2025 – 14-17 августа.

BLAST Open Fall 2025 – 27 августа-7 сентября.

BLAST Rivals Fall 2025 – 12-16 ноября 2025 – 12-16 ноября 2025.

ESL

IEM Katowice 2025 – 29 января-9 февраля (победитель – Vitality).

(победитель – Vitality). ESL Pro League Season 21 – 1-16 марта (победитель – Vitality).

IEM Melbourne 2025 – 21-27 апреля (победитель – Vitality).

(победитель – Vitality). IEM Dallas 2025 – 19-25 мая (победитель – Vitality).

(победитель – Vitality). IEM Cologne 2025 – 23 июля-3 августа.

ESL Pro League Season 22 – 27 сентября-12 октября.

IEM Chengdu 2025 – 3-9 ноября.

PGL

PGL Cluj-Napoca 2025 – 14-23 февраля (победитель – MOUZ).

(победитель – MOUZ). PGL Bucharest 2025 – 6-13 апреля (победитель – Falcons).

(победитель – Falcons). PGL Astana 2025 – 10-18 мая (победитель – Spirit ).

). PGL Belgrade 2025 – 25 октября-2 ноября.

FISSURE

FISSURE Summer 2025 – 15-20 июля.

FISSURE Autumn 2025 – 9-21 сентября.

Skyesports

Skyesports Championship 2025 – 15-21 сентября

Skyesports Masters 2025 – 10-16 ноября

Другие топовые турниры

Esports World Cup 2025 – 20-24 августа

StarLadder StarSeries Season 20 – 13-21 сентября

Thunderpick World Championship 2025 – 15-19 октября

CS Asia Championships 2025 – 14-19 октября

Отдельно хочется поговорить о двух турнирных операторах в списке.

Начнем, как говорится, с плохого. FISSURE – это российский представитель на рынке киберспорта, который не скрывает своего происхождения. Ранее турниры напрямую назывались BB Dacha, что отсылает нас к российскому букмекеру BetBoom, который даже открывал точку в оккупированном Крыму.

Недавно украинская команда B8 даже делала опрос стоит ли им ехать на турнир от этого организатора, учитывая, что им необходимо получать очки для рейтинга, что влияет на будущие приглашения на турниры.

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Ну а завершить этот раздел хочется с чего-то позитивного, а это компания StarLadder, которая была основана в Киеве и в целом является украинской. Только в этом году они вернулись к организации турниров Counter Strike 2 и сразу получили от Valve право проводить Мейджор, который состоится в Будапеште, Венгрия.

Именно StarLadder когда-то организовывали в Киеве турниры самого высокого уровня. Проходили они во Дворце Украина и собирали полный зал болельщиков из разных стран мира. Как ни странно, но на домашней арене самая популярная украинская команда NAVI не побеждала, но о киберспортивных клубах в следующем разделе.

Кто соревнуется в Counter-Strike 2?

В мировом киберспорте в этой дисциплине есть основные ячейки команд, которые обычно стабильно выступают на профессиональной сцене и соревнуются на топовых турнирах. Это Украина, Бразилия, Россия, Северная Америка (США, Канада), Дания, Швеция, Франция, Польша и другие европейские страны.

Азиатский регион, правда, больше всего уступает исторически. В CS пока существует только одна команда, которая длительное время держится в первой двадцатке мирового рейтинга – The MongolZ.

В целом это вызвано многими факторами, один из которых – слабый маркетинг и довольно упрощенные правила игры, которые не цепляют фанатов игр из Японии, Южной Кореи, Вьетнама или Китая.

Топ-20 лучших команд мира по состоянию на 11 июня 2025-го

Vitality (Франция) MOUZ (Германия) Spirit (-) Falcons (Саудовская Аравия) The MongolZ (Монголия) Aurora (-) G2 (Германия) GamerLegion (Германия) Natus Vincere (Украина) Astralis (Дания) FaZe (США) 3DMAX (Франция) HEROIC (Норвегия) Liquid (Нидерланды) Virtus.pro (-) FURIA (Бразилия) B8 (Украина) MIBR (Бразилия) TYLOO (Китай) Complexity (США)

Также последний год вокруг топа начало появляться много украинских организаций, некоторые из которых систематически добывают трофеи на менее престижных турнирах.

Лучшие украинские команды на 11 июня 2025-го

9. Natus Vincere

17. B8

31. NAVI Junior

35. TNL

49. Passion UA

71. FAVBET

86. Monte

191. kONO

Особенности формирования участников соревнований

Для профессиональных команд основой для участия в крупных турнирах является региональный рейтинг Valve (VRS – Valve Regional Standings). Он оценивает команды по их результатам на официальных турнирах: учитываются победы, сила соперников, важность событий и давность матчей. Рейтинг поделен на регионы – Европа, Америка и Азия – и обновляется еженедельно.

Команды с самыми высокими позициями в этом рейтинге автоматически получают приглашения на крупные турниры, такие как мейджоры (Major) или турниры серии ESL, BLAST и т.д. Лучшие проходят сразу в более поздние стадии (например, Stage 2 или Stage 3 мейджора), а менее рейтинговые должны проходить квалификации.

Valve также позволяет организаторам раздать несколько "вайлдкард" (Wildcard) приглашений – это возможность для перспективных команд, которые не имеют высокого рейтинга, но показали себя на меньших турнирах или имеют звездный состав.

Раньше существовали отдельные квалификации (RMR), недавно все объединили в систему Major Regional Qualifiers (MRQ), где отбор и приглашение полностью зависят от рейтинга. Однако следующий Мейджор пройдет без квалификации. То есть все участники определятся исключительно по рейтингу.

То есть сейчас система работает так, что чем больше и удачнее ты выступаешь, тем больше у тебя шансов получать приглашения на лучшие турниры, а поражения, особенно против более слабых по рейтингу коллективов, могут стоить очень дорого.

Словарь Counter-Strike 2

Экономика игры 💲

Эко-раунд (Eco Round) – раунд, в котором команда ничего не покупает, чтобы сэкономить деньги.

Форс-бай (Force Buy) – покупка на все деньги даже в сложной экономической ситуации.

Фул-бай (Full Buy) – полная закупка основного оружия, брони, гранат.

Полубай (Half Buy) – частичная закупка дешевого оружия или гранат.

Сейв (Save) – сохранение оружия после проигранного или безнадежного раунда.

Дроп (Drop) – игрок покупает и бросает оружие напарнику.

Экономический урон (Economic Damage) – убийства или потери, заставляющие противника тратить больше в следующем раунде.

Ресет экономики (Economy Reset) – проигрыш после победы, обнуляющий бонус за серию поражений.

Луз-бонус (Loss Bonus) – дополнительные деньги за проигранные раунды подряд.

Анти-эко (Anti-Eco) – раунд, где команда ожидает, что соперник будет без закупа, поэтому играет осторожнее.

Фарм-оружие (Farm Weapon) – недорогое оружие (типа MP9 или MAC-10), которое дает больше денег за убийство.

Игровые ситуации 🖱️

Плентить – устанавливать бомбу на одной из двух точек.

Дефьюз (Defuse) – обезвреживание бомбы до взрыва.

Клатч (Clutch) – ситуация, когда игрок остается один и пытается выиграть раунд против нескольких соперников.

Эйс (Ace) – один игрок убивает всех пятерых соперников в раунде.

Трейд (Trade Kill) – убийство противника, который только что убил твоего напарника.

Фраг (Frag) – общий термин для убийства в игре.

Дабл-килл/Трипл-килл (Double/Triple Kill) – убийство двух или трех врагов в одном раунде.

Энтри-фраг (Entry Frag) – первое убийство при заходе на плент или открытии позиции.

Ретейк (Retake) – повторный захват плена после того, как враг его занял.

Тимкил (Teamkill) – случайное или преднамеренное убийство игрока своей команды.

Флик (Flick Shot) – резкое наведение на цель с точным выстрелом, обычно снайперским.

Префайр (Pre-fire) – заблаговременная стрельба в стандартную позицию, где ожидается враг.

Волбэнг (Wallbang) – точный выстрел через стену или другое препятствие.

Хедшот (Headshot) – убийство выстрелом в голову, обычно мгновенное.

1vX – ситуация, когда игрок остается один против двух или более врагов (1v2, 1v3 и т.д.).

Ноу скоп (No-scope) – выстрел из снайперской винтовки без использования прицела.

Найф-килл (Knife Kill) – убийство ножом, которое дает больше денег и унижение врага.

Фаст-пуш (Fast Push) – быстрый, агрессивный заход на плент без остановок.

Фейк-плент (Fake Plant) – короткая установка бомбы для выманивания защитника.

Ориентация на карте 🗺️

Плент (Bombsite) – одна из двух зон (A или B), где террористы могут заложить бомбу.

Ротация (Rotate) – изменение позиции игрока между плентами или зонами, чтобы помочь команде.

Холдить (Hold) – удерживать позицию или ждать соперника.

Пушить (Push) – активно идти вперед, атаковать позицию.

Стак (Stack) – когда несколько игроков защищают одну точку или плент.

Буст (Boost) – подсадка игрока на повышение с помощью товарища.

Чекать (Check) – проверять потенциально опасную позицию.

Энгл (Angle) – конкретная точка обзора или направление стрельбы.

Сайт (Site) – другое название плент-зоны, например, "заходим на сайт A".

Т-спаун (T-Spawn) – место, где в начале раунда появляются террористы.

КТ-спаун (CT-Spawn) – начальная позиция спецназа.

Лонг/Шорт (Long/Short) – условные названия длинных или коротких путей к пленту (зависит от карты).

Мид (Mid) – центральная часть карты, которая часто контролируется обеими командами.

Апсы (Apps / Apartments) – название некоторых закрытых помещений (например, на Inferno).

Гранаты и снаряжение 🌫️

Флешка (Flashbang) – граната, ослепляющая всех, кто смотрит в ее сторону, полезна для заходов или защиты.

Смоук (Smoke Grenade) – создает дымовую завесу, которая блокирует видимость.

Молотов (Molotov) – зажигательная бутылка террористов, которая создает зону огня.

Зажигательная граната (Incendiary Grenade) – огневая граната спецназа, аналог молотова.

Осколочная граната (HE Grenade) – граната, которая взрывается и наносит урон в радиусе.

Декой (Decoy Grenade) – имитирует стрельбу, чтобы запутать противника.

Ютил (Util) – общее название для всех гранат и дополнительного снаряжения.

Фаст смоук (Fast Smoke) – быстрая дымовая граната, бросаемая в начале раунда для защиты или прорыва.

Офф-энгл флеш (Off-angle Flash) – флешка, брошенная из неочевидного места, чтобы застать врага врасплох.

Поп-флеш (Pop-flash) – флешка, которая взрывается сразу после появления в поле зрения врага, не давая времени на реакцию.

Ванвей смоук (One-way Smoke) – дым, через который видно врага в одну сторону, но тебя не видно в ответ.

Лайн-ап (Line-up) – точная позиция и бросок гранаты по заранее известной траектории.

Ютил демедж (Utility Damage) – урон, нанесенный врагу только гранатами.

Фейковый смоук (Fake Smoke) – граната, брошенная для обмана, чтобы заставить врага думать, что происходит заход.

Флеш ассист (Flash Assist) – помощь в убийстве врага после того, как ты его ослепил.

Технические понятия 🛜

Тикрейт (Tickrate) – частота обновления сервера; в CS2 это sub-tick (динамическое обновление).

Хитбокс (Hitbox) – невидимая зона на модели игрока, по которой засчитывается попадание.

Рег (Reg) – насколько точно игра засчитывает выстрелы по противнику.

Спред (Spread) – рассеивание пуль при стрельбе, которое возрастает при движении или затяжных очередях.

Рекойл (Recoil) – отдача оружия – смещение прицела при стрельбе, которое надо контролировать.

Спрей паттерн (Spray Pattern) – характерная траектория разлета пуль в затяжной стрельбе.

Спрей контроль (Spray Control) – умение управлять отдачей, чтобы все пули летели в цель.

Тап (Tap Shooting) – стрельба по одной пуле, точная и медленная.

Бурст (Burst Fire) – стрельба короткими очередями по 2-3 пули.

Пиксел-гэп (Pixel Gap) – маленький просвет, через который видна часть модели врага.

ФПС (FPS) – количество кадров в секунду, влияющее на плавность игры.

Пинг (Ping) – задержка в миллисекундах между игроком и сервером.

Нетграф (Netgraph) – техническая панель, показывающая FPS, пинг, тикрейт и т.д.

Бинд (Bind) – привязка определенного действия к клавише (например, гранаты или голосовых команд).

Конфиг (Config) – файл или набор настроек игры игрока.

Сенса (Sensitivity) – чувствительность мышки в игре, влияющая на точность прицеливания.

RAW input – режим, когда мышка игнорирует настройки Windows и работает напрямую в игре.

Кросхейр (Crosshair) – прицел на экране; в CS2 его можно настраивать под себя.

ФОВ (FOV – Field of View) – поле обзора, которое определяет, сколько пространства видит игрок.

Задержка выстрела (Input Lag/Delay) – микрозадержка между кликом мыши и выстрелом на экране.

Универсальные фразы в CS 2 🔊

"Пушат"/"Идут" (Push/Rushing) – враги активно заходят в точку.

"Флешу"/"Даю флешку" (Flashing) – предупреждение о броске флешки, чтобы не ослепить своих.

"Плент пустой"/"Сайт чистый" (Site clear) – плент или точка свободны от врагов.

"Тихо"/"Шифт" (Quiet/Shift walk) – двигаться без звука, зажав Shift.

"Фул A"/"Фул B" (Full B/Full A) – вся вражеская команда заходит на одну из точек.

"Фул слип" (Full blind) – полностью ослеплен флешкой.

"Дефьюжу" (Defusing / Stick) – игрок обезвреживает бомбу, остальные должны его прикрывать.

"Фейк-деф" (Fake defuse) – притворное начало обезвреживания, чтобы выманить врага.

"Лоу хп" (Low HP) – враг или союзник с малым количеством здоровья.

"Не пикать" (Don't peek) – просьба не выглядывать из укрытия.

"Пикну с тобой" (Trade peek) – договоренность выглядывать одновременно для трейда.

"Холд" (Hold) – оставайся на позиции, не двигайся вперед.

"Сейв" (Save) – команда решает не играть до конца и сохранить оружие.

"Дропнеш?" (Can you drop?) – просьба купить оружие союзнику.

"Стак A/B" (Let's stack) – все вместе идут или защищают одну точку.

"Раш B" (Rush B) – идем быстро пушить точку B.

Где смотреть соревнования по Counter-Strike 2 в Украине?

Главные турниры по Counter-Strike 2 традиционно транслируются студией Maincast. Ее просмотр доступен на Twitch и YouTube-каналах с одноименным названием, а также канал доступен для просмотра на медиасервисе MEGOGO.