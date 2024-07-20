NAVI победили MOUZ и вышли в финал Esports World Cup 2024
Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (5) победила MOUZ (3) в полуфинале турнира Esports World Cup 2024 по игре Counter-Strike 2.
Поединок завершился со счётом 2:1. Украинцы позорно уступили на первой карте Dust2, проиграв ее со счетом 13:1. Капитан "рожденных побеждать" Алекси "Aleksib" Виролайнен сделал всего 1 килл за карту.
Однако на второй карте Nuke игра была уже более напряженной, и, несмотря на равенство в первой половине, после смены сторон NAVI позволили соперникам взять всего 2 раунда.
Так что все решалось на Mirage. И на этой карте было зеркальное повторение первой карты. Также была тотальная доминация одной команды, но в этот раз ею стала Natus Vincere.
В финале украинская команда встретится с немецкой командой G2, выигравшей в своем полуфинальном противостоянии российскую VirtusPro.
Призовой фонд - $1 000 000
Напомним, на пути в полуфинал украинцы сперва победили бразильскую Furia, а затем уверенно одолели FaZe.
Отметим, что в составе NAVI выступают два украинца, литовец, румын и финн.
- Валерий "b1t" Ваховский (Украина);
- Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);
- Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);
- Михай "iM" Иван (Румыния);
- Игр "w0nderful" Жданов (Украина);
- Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).