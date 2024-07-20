NAVI победили MOUZ и вышли в финал Esports World Cup 2024

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (5) победила MOUZ (3) в полуфинале турнира Esports World Cup 2024 по игре Counter-Strike 2.

Поединок завершился со счётом 2:1. Украинцы позорно уступили на первой карте Dust2, проиграв ее со счетом 13:1. Капитан "рожденных побеждать" Алекси "Aleksib" Виролайнен сделал всего 1 килл за карту.

Однако на второй карте Nuke игра была уже более напряженной, и, несмотря на равенство в первой половине, после смены сторон NAVI позволили соперникам взять всего 2 раунда.

Так что все решалось на Mirage. И на этой карте было зеркальное повторение первой карты. Также была тотальная доминация одной команды, но в этот раз ею стала Natus Vincere.

В финале украинская команда встретится с немецкой командой G2, выигравшей в своем полуфинальном противостоянии российскую VirtusPro.

Esports World Cup 2024

Призовой фонд - $1 000 000

Полуфинал, 20 июля

Natus Vincere (Украина) — MOUZ (Германия) 2:1 (1:13 Dust2, 13:8 Nuke, 13:5 Mirage )

Напомним, на пути в полуфинал украинцы сперва победили бразильскую Furia, а затем уверенно одолели FaZe.

Отметим, что в составе NAVI выступают два украинца, литовец, румын и финн.