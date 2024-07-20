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NAVI победили MOUZ и вышли в финал Esports World Cup 2024

Микола Дендак — 20 июля, 23:35
NAVI победили MOUZ и вышли в финал Esports World Cup 2024

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (5) победила MOUZ (3) в полуфинале турнира Esports World Cup 2024 по игре Counter-Strike 2.

Поединок завершился со счётом 2:1. Украинцы позорно уступили на первой карте Dust2, проиграв ее со счетом 13:1. Капитан "рожденных побеждать" Алекси "Aleksib" Виролайнен сделал всего 1 килл за карту.

Однако на второй карте Nuke игра была уже более напряженной, и, несмотря на равенство в первой половине, после смены сторон NAVI позволили соперникам взять всего 2 раунда.

Так что все решалось на Mirage. И на этой карте было зеркальное повторение первой карты. Также была тотальная доминация одной команды, но в этот раз ею стала Natus Vincere.

В финале украинская команда встретится с немецкой командой G2, выигравшей в своем полуфинальном противостоянии российскую VirtusPro.

Esports World Cup 2024
Призовой фонд - $1 000 000
Полуфинал, 20 июля
Natus Vincere (Украина) — MOUZ (Германия) 2:1 (1:13 Dust2, 13:8 Nuke, 13:5 Mirage)

Напомним, на пути в полуфинал украинцы сперва победили бразильскую Furia, а затем уверенно одолели FaZe.

Отметим, что в составе NAVI выступают два украинца, литовец, румын и финн.

  • Валерий "b1t" Ваховский (Украина);
  • Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);
  • Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);
  • Михай "iM" Иван (Румыния);
  • Игр "w0nderful" Жданов (Украина);
  • Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).
Natus Vincere Navi MOUZ Counter-Strike 2 Esports World Cup 2024

Natus Vincere

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