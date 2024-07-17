Monte проиграли в первой игре в обновленном составе

Украинская киберспортивная команда Monte (57) проиграла Zero Tenacity (37) в матче группового этапа ESL Challenger League 48 Europe из Counter-Strike 2.

Первый поединок в обновленном составе завершился со счетом 2:1. Команда из Монастырища удачно начала первую карту Anubis, однако после смены сторон позволила приблизиться сопернику к себе. Тем не менее победу праздновали именно украинцы (13:10).

Вторая карта Vertigo была кардинально другой, первую половину разгромно победила Zero Tenacity, однако Monte сравняли счет и перевели игру в овертаймы, где победитель определился всего с 3 попытки.

Все решилось на Dust2, на которой соперники воспользовались ошибками украинского коллектива и вырвали победу.

ESL Challenger League 48 Европа

Онлайн-турнир, групповой этап

Группа D, первый тур

16 июля

Zero Tenacity (Европа) — Монте (Украина) 2:1 (Anubis 10:13, Vertigo 22:20, Dust2 13:9)

Следующую игру команда проведет 18 июля против европейского состава KOI (39). Поединок состоится в формате Bo3.

Напомним, недавно украинский коллектив покинул легендарный игрок Woro2k, после чего Monte объявили о подписании поляков Павла "dycha" Дыха и Олека "hades" Мискевича.

Теперь состав команды из Монастырища в CS 2 выглядит следующим образом: