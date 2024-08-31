Министр по стратегическим отраслям промышленности стал президентом Федерации шахмат Украины

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин возглавил Федерацию шахмат Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ФШУ.

Новый председатель был избран на XII съезде Федерации. Делегаты приняли решение единогласно. Напомним, предыдущим президентом был Виктор Капустин.

В своей автобиографии Камышин писал, что увлекается шахматами с детства. Впрочем, его профессиональная деятельность со спортом не связана. До того, как вступить в должность министра стратегических отраслей промышленности также работал главой Укрзализныци, инвестиционным менеджером и аудитором.

Шахматы в Украине находятся в глубоком кризисе. Недавно журналисты Украинской Правды Рустем Халилов и Евгений Будерацкий рассказывали о плачевном положении дел в этом виде спорта.