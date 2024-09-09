Президент Федерации шахмат Украины анонсировал "непростую и важную битву на международном фронте"

Президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин собирается выступить против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под эгидой ФИДЕ.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Начинаю работу в Федерации Шахматов сразу с непростой и важной битвы на международном фронте.

22 сентября в Будапеште запланировано заседание Генассамблеи ФИДЕ, на котором в повестке дня есть вопрос о "восстановлении в полном объеме прав национальных федераций шахмат россии и белорусии".

Речь идет о возвращении права сборным стран-агрессоров выступать на международных соревнованиях под своими флагами, под своими гимнами. Также Россия и Беларусь хотят вернуть себе право проводить международные турниры под эгидой ФИДЕ у себя на территории.

Напомню, на сегодня сборные команды ни россии, ни белорусы не имеют права выступать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ, а их шахматисты имеют право выступать в турнирах только под нейтральным флагом ФИДЕ.

Этот вопрос в повестку дня внес глава Федерации шахмат Кыргызской республики Бабур Тольбаев.

Пока в Украине гибнут шахматисты от рук российских военных террористов, российскому и белорусскому флагам не место на шахматных турнирах. российский гимн не имеет права звучать в странах свободного мира. А ни один уважающий себя дорожный шахматист своей репутацией не поедет в страну, которая ежедневно убивает мирное население другой страны.

Напомню, с начала Великой войны, в Украине погиб уже 21 шахматист, и еще двое шахматистов пропали без вести. И это только те данные, которые уже известны сейчас. Поэтому от имени Федерации Шахмат Украины официально заявляю о категорическом несогласии по этому вопросу повестки дня. И прошу ФИДЕ снять вопрос с повестки дня.

1. Все официальные обращения Федерации Шахмат Украины в ФИДЕ будут направлены до конца недели. Все обращения в национальные федерации стран членов ФИДЕ — аналогично.

2. Прошу наших гроссмейстеров обратиться к своим коллегам из других стран. Национальные федерации должны услышать наших шахматистов. ФИДЕ должен услышать гроссмейстеров по всему миру.

3. Подключаем Министерство молодежи и спорта. Важна их поддержка по международной линии.

4. Привлекаем дипломатический аппарат МИД Украины. Буду просить наших послов во всех странах мира провести соответствующую работу.

5. Прошу подключиться к журналистам. Как украинских, так и иностранных. Мир должен нас услышать.

6. Я лично в ближайшие две недели проведу переговоры со всеми главами национальных федераций шахмат — до кого только смогу дотянуться.

7. На съезд Генассамблеи ФИДЕ приеду лично. Проведу вживую переговоры со всеми делегатами, кто будет готов слышать голос справедливости.

Мы не дадим террористам и военным агрессорам вернуться в цивилизованный мир шахмат под своими окровавленными флагами, пока они убивают шахматистов в Украине », - написал Камышин.

Напомним, Александр Камышин возглавил Федерацию шахмат Украины 31 августа. На момент назначения он еще был министром по стратегическим отраслям промышленности, но через несколько дней подал в отставку с этой должности.