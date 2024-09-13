Камышин призвал ФИДЕ не возвращать Россию и Беларусь в международные соревнования
Президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин обратился в Международную шахматную федерацию.
Его письмо опубликовали в Fasebook ФШУ.
"Пишу от имени Федерации шахмат Украины в связи с предстоящей Генеральной ассамблеей ФИДЕ, которая пройдет 21-22 сентября в Будапеште. Нам стало известно, что две федерации обратились с просьбой об отмене санкций, наложенных на федерацию шахмат россии и беларуси.
Мы хотим официально выразить наше решительное несогласие с этим вопросом. Продолжающийся в Украине конфликт привел к значительным человеческим потерям, поскольку опекуны вышеупомянутых федераций непосредственно причастны к действиям, ежедневно приводящим к смерти невинных украинцев. Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, что рассмотрение вопроса об отмене санкций не только неуместно, но и адресует международному шахматному сообществу очень тревожный месседж.
Мы призываем Ассамблею исключить этот пункт из повестки дня, поскольку любое обсуждение об отмене санкций еще больше маргинализирует ФИДЕ и ставит под сомнение ее приверженность этическим стандартам и правам человека. Спасибо за внимание к этому актуальному вопросу. Мы надеемся на резолюцию, отражающую ценности единства и солидарности внутри шахматного сообщества", — написал Камышин.
Напомним, Александр Камышин возглавил Федерацию шахмат Украины 31 августа. На момент назначения он еще был министром по стратегическим отраслям промышленности, но через несколько дней подал в отставку с этой должности.
Отметим, что в эти дни в Венгрии проходит шахматная Олимпиада. Накануне мужская и женская команды Украины победили Уругвай и Литву соответственно.