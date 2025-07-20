Да, это возможно: Усик не исключил проведение поединка с блогером Полом по правилам ММА

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) не против провести бой против известного блогера-боксера Джейка Пола по правилам ММА.

Об этом Усик сообщил во время пресс-конференции после боя с уже бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Отметим, что после боя оба даже успели провести битву взглядов.

"Реально ли, что Джейк Пол сойдется с Александром Усиком в поединке по правилам ММА? Да, это возможно, но надо немножко поработать над этим, чтобы это было еще возможнее", – отметил Усик.

Такое же мнение высказал и тренер Александра Сергей Лапин.

"Да, это возможно", – ответил он коротко.

Напомним, Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым в истории, кому покорилось это достижение.

Напомним, накануне Джейк одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего (54-7-1, 34 КО). Бой прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Заметим, что в конце мая промоутер блогера заявил, что сражение с Александром Усиком вполне возможно.