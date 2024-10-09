Усик провел спарринг с украинским боксером

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) провел спарринг с чемпионом IBO Continental в полутяжелом весе украинцем Даниэлем Лапиным (10-0, 4 КО) в рамках подготовки к реваншу против Тайсона Ф' Юри (34-1-1, 24 KO).

Об этом Лапин сообщил у себя в Instagram.

Украинский боксер активно принимает форму перед реваншем с британцем. Ранее он показал, как проходит его подготовка к бою.

Напомним, накануне стали известны все бои андеркарда Усик – Фьюри 2, который состоится 21 декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В частности, украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 КО) проведет бой против узбека Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО).

Отметим, что ранее чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик анонсировал свое сражение против британца Джо Кордини в рамках этого вечера бокса, но пока украинца в карде нет.