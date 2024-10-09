Объявлен весь андеркард реванша Усик – Фьюри

Стали известны все бои андеркарда супершоу Александр Усик – Тайсон Фьюри 2, которое состоится 21 декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщает MatchroomBoxing.

В главном поединке вечера в 12-раундовом противостоянии сойдутся экс-временный чемпион WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) украинец Сергей Богачук (24-2, 23 КО) и экс-чемпион WBA Исраил Мадримов (10-1 -1, 7) КО) из Узбекистана.

19-летний суперпроспект хевивейта (свыше 90,7 кг) британец Мозес Итауме (10-0, 8 КО) отбоксирует с австралийцем Демси Маккином (22-1, 14 КО).

В этом же весе ожидается бой в исполнении британцев Джонни Фишера (12-0, 11 КО) и Дэвида Аллена (23-6-2, 18 КО).

Еще один британский поединок пройдет во втором самом легком весе (до 55,3 кг) – сойдутся Питер Макгрейл (10-1, 6 КО) и Деннис Макканн (16-0-1, 8 КО).

Откроет телекард родственник Фьюри – английский боец полулегкого веса (до 57,2 кг) Айзек Лоу (25-2-3, 8 КО). Он отбоксирует с шотландцем Ли Макгрегором (14-1-1, 11 КО).

Отметим, ранее чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик анонсировал свое сражение против британца Джо Кордины в рамках этого вечера бокса, но пока украинца в карде нет.

Главным событием вечера бокса станет поединок-реванш чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

В первом бою украинец победил Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира. В реванше этот статус не будет стоять на кону, ведь Усик освободил титул IBF, чтобы он достался победителю поединка Джошуа – Дюбуа.