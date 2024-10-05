Беринчик проведет титульную защиту в андеркарде реванша Усик – Фьюри

Чемпион мира WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 KO) будет защищать свой титул в поединке против британца Джозефа Кордины (17-1, 9 КО).

Об этом 36-летний украинец сообщил в Instagram.

Бой состоится 21 декабря в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Место проведения – Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

Это будет первая титульная защита Беринчика. Напомним, он сенсационно завоевал пояс в поединке против Эммануэля Наваррете. Это произошло лишь спустя несколько часов после того, как Усик победил Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Интересно, что будущий соперник Беринчика провел последний бой как раз в андеркарде Усик – Фьюри. Тогда он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив ирландцу Энтони Какаче (22-1, 8 КО). Следующий бой Кордина должен был провести против Шакура Стивенсона, но поединок отменили из-за травмы американца.