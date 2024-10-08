Усик показал, как проходит его подготовка к реваншу с Тайсоном Фьюри

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик опубликовал очередное видео в соцсетях, на котором показал, как проходят его тренировки.

Украинский боксер активно набирает форму перед реваншем с британцем Тайсоном Фьюри. Наш спортсмен продемонстрировал разминку и силовые занятия. Конечно, без пения от Александра не обошлось.

Также чемпион показал памятную стену со своими достижениями за карьеру. На ней изображена победа на Олимпиаде-2012, абсолютное чемпионство в крузерах, три пояса в супертяжелом весе и звание "Undisputed" после победы над Фьюри.

Напомним, второй поединок между Усиком и британским боксером состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

В первом бою двух топовых тяжеловесов украинец одержал победу раздельным решением судей.