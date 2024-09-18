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Чемпион Бокс

Усик и Фьюри будут в рингсайде поединка Джошуа – Дюбуа

Олександр Булава — 18 сентября, 23:05
Усик и Фьюри будут в рингсайде поединка Джошуа – Дюбуа
Top Rank

Чемпион мира WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александр Усик и Тайсонон Фьюри посетят бой Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в соцсети Х.

Боксеры будут присутствовать 21 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли", где состоится бой за титул IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх пообещал, что независимо от исхода боя с Дюбуа Джошуа встретится с Фьюри. В то же время, Дюбуа сможет провести реванш с Усиком, если оба выиграют свои поединки.

Напомним, что украинец победил Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира. Второе сражение между боксерами состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа — Дюбуа.

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