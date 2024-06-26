Усик отказался от титула IBF в пользу боя Джошуа — Дюбуа

Абсолютный чемпион мира Александр Усик (22-0, 14 КО) уступит титул IBF для поединка между временным обладателем титула Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 КО) и Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

Об этом украинский боксер рассказал в своих соцсетях.

"Всем привет. Энтони и Даниэль, слушайте, знаю, пояс IBF важен для вас. Назовем это моим подарком вам для 21 сентября. Слава Богу всего. Слава Украине", — сказал Усик.

"Пояс IBF — мой подарок вам на 21.09.2024. Мир любит сильных. Ваш друг, абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик", — говорится в сообщении.

Дюбуа досрочно победил Филиппа Хрговича и стал временным чемпионом мира по версии IBF.

Джошуа в своем последнем поединке грубо разобрался с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Десятираундовый поединок досрочно завершился во втором раунде.